迈阿密热火与克利夫兰骑士比赛前瞻

迈阿密热火在周五晚上主场迎战克利夫兰骑士。比赛将从晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从热火输给多伦多猛龙的比赛中了解到什么呢？

这场比赛跟热火本赛季其他的比赛一样好，最终输球也仅仅是因为最终的几个回合进攻中没有找到正确的方式。迈阿密热火是两支球队中更加侵略性的球队，他们在比赛中一度取得了17分领先又是，同时在第三节开始前也保持足够的领先优势。猛龙最终赢下比赛因为他们是一直优秀的球队，即使他们在比赛开始准头一直没找到，但是他们在下半场开始投进那些空位3分球，热火在比赛结束前还曾经一度取得了6分的领先优势。所以当你谈到这场比赛时，你会觉得这虽然是一场输球，但是他的精彩程度绝对不亚于之前任何一场5连胜的比赛。

我们还没有讨论过温斯洛，但是我们有很多的时间去这样做。我们可以说他在过去的几周里有了真正耀眼的时刻，我们可能在他职业生涯末期看到这段时间是多么重要。

2: 克利夫兰骑士本赛季有什么变化？

首先他们不再有勒布朗·詹姆斯了，这是很重要的一点。同时他们虽然有着大致一样的阵容，但是他们通过8号选秀权得到了科林·塞克斯顿。勒夫在打了4场比赛后因伤一直缺阵，现在还没有回归。汤普森也因伤缺席，接着科沃尔被送去了犹他爵士用来交换埃里克·布克，克利夫兰骑士和犹他爵士同时通过交易得到了克劳德和胡德。乔治·希尔最近被送去了密尔沃基雄鹿，通过交易得到了马修·德拉文德卡以及受伤的中锋亨森。

因此如果你将现在的骑士和上赛季的骑士相比较，你就会发现这支球队现在经历了很大的变化，这已经成为一支完全不一样的，几乎无法辨认的球队。

3: 热火本周五需要有什么特殊的调整吗？

没有什么特别的，他们仅仅是需要保持之前几周做的。当你在面对联盟中防守效率最糟糕的球队时，这个答案通常是充分展现出你的进攻来。这支球队知道他们该如何进攻来赢下这场比赛，骑士的防守在纸上是没有，但是如果他们打出足够的努力也能够给热火制造麻烦。

克利夫兰骑士现在有着超过平均水平的中距离跳投，同时他们的命中也是中等水平。在今天的NBA里，这些投篮都不是那种可以摧毁你的投篮，但是同时这样的进攻也会让你的防守平衡出现偏转，因为这有些不同寻常。

比赛记录：

迈阿密热火已经在主场面对骑士取得了14连胜。

迈阿密热火现在16胜17负，克利夫兰骑士在过去7场比赛中输掉了6场，现在是8胜27负。

在过去的15场比赛中 迈阿密热火板凳场均47.7分。

迈阿密热火板凳场均47.7分。 克拉克森场均17.1分。

白边（左臀部）可能缺席，德拉季奇，维特斯确认不会出场。

效率 (排名):