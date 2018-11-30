新奥尔良鹈鹕与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战新奥尔良鹈鹕。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行现场直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 离上一场输球已经过去几天了，你是如何看待热火上一场与老鹰的比赛中的？

首先我们先要知道这场比赛包含了很多热火之前输球时的失误和相同的优势，球队的进攻都表现的很不错，但是他们的防守不能保持稳定。首先让我们讨论下这场比赛最后一次进攻，热火落后2分，他们有机会去追平比分迫使比赛进行加时赛或者是直接赢下比赛。首先热火没有让任何一个球员在这个进攻中拉开单打，他们有着让时间走完的风险（如果对手在这次进攻中很好的防住了他们的战术）。韦德在最后时刻两次将出手机会让给了队友，一次中距离投篮，一次是外线3分球，理查德森在处理中这种球上有着60%的命中率。韦德在训练中也表示，如果这是在早些年的时候，他自己可能会强行出手，但是现在他觉得并不需要成为这种终结比赛的球员。现在是理查德森的时候了，他的机会去增加履历，韦德说他一直在努力去强化热火的年轻球员。

理查德森在这场热火追回第三节落后的19分中扮演了重要的角色，这名25岁的球员在第四节得到了9分，并且在第四节还有5分04秒时候帮助热火反超了比分。热火在下半场的防守中让老鹰仅仅只有38.5的投篮命中率，他们全场一共有22次干扰传球，赛季最高的20次抢断。理查德森和麦克格鲁德分别4次和3次干扰传球，艾灵顿一个人贡献了5次。

2: 鹈鹕本赛季有什么变换？

鹈鹕上赛季有着联盟中最火爆的前场组合，但是在考辛斯跟腱撕裂后，他们通过交易得到了米罗蒂克。之后考辛斯前往了金州勇士，鹈鹕又从湖人签下了兰德，兰德现在有着成为联盟最佳第六人的表现。随着这一系列的动作，鹈鹕现在成为联盟中有着最灵活的前场组合的球队，哪怕不再是考辛斯和戴维斯，更换了新的球员，他们现在依旧有着最有活力的前场。

前湖人球员兰德作为板凳球员现在场均18.1分，9个篮板，2.8个助攻，场均55.6%的投篮命中率。可能最重要的是，兰德在戴维斯下次休息的时候依旧给对手的前场带来很大压力。他们低位单打和运球能力让大部分球队都落后于他们。他们现在有着联盟最强之一的进攻效率，每100个进攻回合能够得到112.9分。

因此看到詹姆斯约翰逊，白边和阿德巴约如何对抗这两位前场球员将会是非常有趣的比赛吧。

3: 除了戴维斯以外，热火还需要注意哪些球员呢？

他们的前场毫无疑问将会吸引大部分的注意力，但是尽管他们的外线没有什么重量级的名字，热火依旧需要非常小心他们的外线。鹈鹕的外线3分出手数量并不高，但是他们有着非常多有能力的3分球员，米罗蒂克和莫尔都有着出色的3分能力，霍利徳现在虽然只有28%的3分命中，但是如果他的能够有所提升，那么他们可能会比现在他们联盟排名第四的进攻表现更进一步（他们仅仅落后于雄鹿，猛龙和勇士）。

热火的防守并没有像最近看到的那样，但是他们在面对鹈鹕的时候他们还有很长的一条路要走。

比赛记录：

热火现在赢下了过去9场与鹈鹕交手中的7场。

热火现在7胜13负，鹈鹕现在11胜11负。

理查德森场均20.5分领跑热火得分榜。

戴维斯场均27.1分，12.9个篮板，2.7个盖帽。

温斯洛可能缺席比赛，德拉季奇，泰勒约翰逊，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都将会缺席。

效率 (排名):