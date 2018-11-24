迈阿密热火103-芝加哥公牛96比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上客场103-96击败公牛。理查德森得到了热火最高的27分。

1. 理查德森的回应

在上半场贡献了不少得分后，理查德森比赛第四节利用自身的运球真正的作出出巨大的贡献。

感谢理查德森的连续6分急停跳投得分，理查德森在第四节6投5中得到了12分。

他不仅仅是在面对拉文时完成那些精彩的投篮，同时在关键时刻投进3分球锁定胜局。

简单的来说，理查德森本场比赛留下了自己的印记。.

除了16投10中得到了全队最高的27分外，他还贡献了3个助攻，2个篮板，1个抢断和1个盖帽。

2. 白边统治级的第二节

白边在比赛开头发挥了巨大作用，特别是在第二节中。.

怎么样呢o?

他在第二节5投5中得到了12分，3个盖帽和1个篮板，让我们一起看看他这个攻守回合的精彩表现。

白边本场比赛13投8中得到了18分10个篮板4个盖帽和1个助攻，1个抢断。

3. 詹姆斯·约翰逊的前段发挥

这是詹姆斯约翰逊本赛季的首次首发出场，他出色的保持了自身的进攻并组织队友进攻。不论是在外线控球还是挡拆突破，詹姆斯约翰逊都能很好的处理场上情况。

事实上，他得到了热火最高的5个助攻，其中就有这个和白边的配合。

詹姆斯约翰逊得到了3分，4个篮板和全队最高的5个助攻。

其他要点：

-阿德巴约完成了全面的表现，他在防守时成功的吸收对手的进攻，同时为队友挡拆并完成这样的得分。

阿德巴约得到了全队最高的14分，13个篮板，2个助攻和1个盖帽。

-温斯洛还在本场比赛第二节送出一个精彩的盖帽。

温斯洛本场比赛贡献10分10板和全队最高的25的正负值。

比赛记录:

-泰勒，德拉季奇，维特斯，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周日晚上客场迎战多伦多猛龙。热火将在周二晚上回到主场迎战老鹰。你可以从这里购买球票.