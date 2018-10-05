迈阿密热火与华盛顿奇才比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战华盛顿奇才。本场比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将会对比赛进行现场直播。你也可以收听790电台，了解比赛最新情况。这场比赛是由迈阿密癌症研究所巴普蒂斯南佛罗里达特约。

1: 当球队里没有完整的名单去调整，你觉得球队现在的阵容怎么样呢？

这个问题应该是穿过很多球迷脑海的问题，但是特别在现在众多热火球员因为伤病无法出场的时候，我们可以预料主教练斯波将会去试验一些不寻常的阵容。季前赛第一场，热火排出了小琼斯大前锋的阵容来防守阿尔德里奇，然后就是奥利尼克在大前锋位置上，温斯洛一直位于锋线去防守，而上个赛季温斯洛大部分时间是防守对面大前锋。现在谈这些可能还有些早，我们会在接下来的几场比赛看到不同的阵容，理查德森在周四参加了球队训练－我们接下来会看到理查德森会给这支球队带来什么样的新变化。

球队的这两场比赛阵容可能有所变化，但是白边不论是在面对马刺还是黄蜂的比赛中都表现非常抢眼。他总是能够利用挡拆从错位防守中找到自己的优势，而奥利尼克同样保持外线的火力，同时白边也能够在奥利尼克切入内线时送上助攻。

“他们俩在比赛中互相取长补短，奥利尼克是可以来看场上空间的球员，他可以投篮，而白边则可以突破到内线从打进进球。”德拉季奇说。“这就像是白天和黑夜，但是他们在场上可以相互依靠的存在。”

除了白边和奥利尼克的组合，我们也很喜欢麦克格鲁德作为首发给球队带来的东西。在上赛季遭受伤病困扰后，麦克格鲁德保持着稳定的提升并努力重新在轮转阵容中找到这里的位置，这名27岁的球员继续保持防守上的努力以及外线定点3分能力，他肯定可以做到。

2: 看了白边这两场比赛后，你认为他什么方面最让你惊喜？

大部分人可能会说他的底线3分和低位单打能力，有的人可能会喜欢他在场上攻防两端表现出的活力。这一些都是大家希望看到的，但是有两点是最让我惊喜的。一个就是他在低位单打的时候可以送出一些精秒的传球，他很好的读懂了对方的防守，同时他在防守上的努力也是让我印象深刻的。当然在季前赛中没有人是完美的，白边在油漆区内的表现和对手挡拆时防守时表现出色，就像在周二面对肯巴·沃克的时候，这对于一个大个子球员来说是很困难的。

3: 这场在周五与华盛顿奇才的比赛哪些方面将会是对热火的一个重要考验？

速度。即使是面对夏洛特黄蜂是有一些速度上跟不上对手，但是那仍然是一场相比上赛季来说速度最快的比赛。迅速发起进攻推进比赛节奏，很明显是热火本赛季想要去推动的，但是想要迅速改变一支球队的风格是需要时间的。这需要全队的球员去进行调整并执行的，他们不得不面对像奇才这样速度特长的球队，速度怪物约翰·沃尔这样的球员会努力提升比赛节奏，这样来看看他们面对不同的对手有什么调整。可能你会觉得速度是你的队友，但是对于像沃尔这样的球员来说，速度是他们与生具来的特长。

同时奇才有大量的进攻手段，特别是奇才锋线上的进攻将会对热火带来巨大考验。沃尔是他们的主要攻击手，同时我们还需要提防比尔的进攻。他是一个非常危险的得分手，他总是可以投进3分球，同时他也有着突破到篮下得分的能力（上赛季65.8％的命中率，348次尝试），同时他的中距离跳投（44.8%的命中率和415次跳投）

热火周五的这场比赛将会是对麦克格鲁德，理查德森，温斯洛和韦德放手的一个考验。

伤病情报：

• 维恩·艾灵顿（左脚踝扭伤）－疑问

• 阿德巴约（右侧肩膀扭伤－不出场

• 詹姆斯·约翰逊（运动疘手术－不出场

• 德里克·琼斯（右侧肩膀挫伤）－不出场

• 马库斯·李（右侧膝盖受伤）－不出场

• 迪昂·维特斯（左脚踝手术）－不出场