迈阿密热火与波特兰开拓者比赛前瞻

迈阿密热火将会在周二晚上客场调整波特兰开拓者。比赛将在晚上10:30分开始，你可以通过TNT收看本场比赛直播。你也可以从790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何输掉和印第安纳步行者的比赛的？

尽管维克多·奥拉迪波没有在比赛中出场，这场比赛依旧像热火和步行者前几年的比赛一样，这是一场节奏缓慢的比赛。两支球队都在比赛中没能打出稳定的进攻，特别是两支球队在比赛最后时间段一共得到11分，但是印第安纳的防守帮助他们稳住了进攻的不顺，他们在本场比赛中完成了15次抢断（热火24次失误）并得到了24分。失误数虽然可能并不是热火输球的全部原因，但是这种多米诺骨牌效应导致热火在比赛中逐渐出现劣势。

但是同样热火在第三节努力将比分从20多分缩小到7分，奥利尼克作为板凳继续给球队足够的帮助，他在比赛中11投5中得到了14分7个篮板。如果他能够在比赛中保持足够的效率，并且在比赛中为球队拉开场上空间，热火的进攻应该也能够有所改善。

2: 热火在之前面对开拓者的经验还能不能用在本场比赛呢？

热火在10月以9分的优势战胜了开拓者，温斯洛在比赛中作为德拉季奇的替补，而奥利尼克与麦克格鲁德出现在首发。热火在比赛中一度取得了15分的领先优势，奥利尼克，德拉季奇，韦德3分球21投11中，这也使热火能够在利拉德的疯狂得分后依旧有10分领先优势。利拉德在比赛中砍下了42分，考虑到他之前面对热火时的得分，这并不会让大家感到惊讶。开拓者除了利拉德外，莱奥纳德和考林斯在比赛中投进关键3分球，其他的球员没法在比赛中给予球队足够帮助。一年前努及奇在比赛中完成了很多精彩的得分，但是上一场比赛他7投仅2中并出现了3次失误。

两队的阵容与上一场交手相比有很大的不一样，因此两场比赛可能没有太多对比的价值，但是我们会看到开拓者的板凳在休息了5天后打出更加出色的表现，同时我们应该也能够看到开拓者得到了罗德尼·胡德后有什么变化。

3: 迈阿密热火马上将会迎来连续客场赛程，什么是他们现在急需要找回的呢？

调整他们的防守以及减少比赛中的失误将会是他们的首要任务，但是热火他们同时还需要提升他们的3分球，他们在一月份的3分球命中率仅仅只有33.7%，在9场输球中更是只有27.4%。球队中有很多出色的射手，但是他们现在有很长一段时间处于联盟中等偏下水平，热火最强的就是在球员突破分球后的定点出手，在热火30胜11负的战绩后，他们现在非常关键的一点就是超强的3分球表现，这不会是让人兴奋的分析，他们需要投进那些空位的3分球机会。随着接下来的越来越困难的赛程，只有减少失误数，提升3分命中，打出防守才能够稳下季后赛席位。

比赛记录：

热火在10月27日比赛中120:111击败波特兰开拓者。

热火现在24胜27负，开拓者现在战绩是32胜20负。

韦德在面对开拓者时得到了677分，这也是他在面对西部球队中最高得分。

利拉德场均26.4分，6.3个助攻，1.1个抢断。

小琼斯，德拉季奇，梅腾和邓肯·罗宾逊不会出场。

效率 (排名):