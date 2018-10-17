迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

迈阿密热火新赛季将于周三晚上与奥兰多魔术的比赛开始正式拉开帷幕。比赛将于晚上7点开始。福克斯太阳将对比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 现在有哪些问题值得我们向大家回答一下的呢？

Couper Moorhead: 很重要的一点就是谁将会出场，又会在什么时候出场呢？我们已经讨论过这个问题，我们到现在为止也无法猜测出球队究竟会有怎么样的轮转阵容，球队一直反复造成伤病的困扰，他们几乎还没有轮转。詹姆斯约翰逊和维特斯将会在周三晚上缺席，艾灵顿和温斯洛现在还是不确定。因此本场比赛会有别的球员替换他们的球队，斯波也会随着赛季的进行逐渐调整球队的阵容。

另外一个问题就是热火是否会重复上赛季的一个状况－上赛季53场比赛中最后5分钟内时间绝对最终胜负，这位居全联盟第一。热火在这些比赛中赢下了54.7%的比赛。他们在最后几分钟内的3分球能够达到联盟最佳的39.2%的命中率。但是在很多的比赛中这样由几个回合来决定最后胜负的比赛可能是一种折磨又或者是一种优势呢？同时这样的比赛又给整个赛季带来更多的紧张和刺激，没有人会因此抱怨。

Joe Beguiristain: 当很多的球员都回到这支队伍的时候，我会很有兴趣看到德里克·琼斯和麦克格鲁德会如何出现在轮转中。琼斯上赛季在热火和热火下属球队天空之力中来回奔波，麦克格鲁德因为伤病缺席了大半个赛季。

现在这两名球员已经回来并且在进攻和防守上都有了巨大的提升下，斯波估计也会因如何分配出场时间而头疼吧。当维特斯和詹姆斯约翰逊回归时，这可能又回更加复杂吧。詹姆斯约翰逊参加了周一，周二的球队训练，所以他已经很接近了。周三晚上与奥兰多的比赛，随着艾灵顿和温斯洛尚不能确定是否出场，小琼斯和麦克格鲁德应该会得到更多的机会。

2: 奥兰多魔术似乎在过去几个赛季都是热火的一个魔障呢？

Couper: 这个问题我们也在周二的训练中抛给了斯波和德拉季奇，他们也表示“谁知道呢？”。谁又能去责备他们呢？这支魔术队在过去几年呢也发生了不少的变化，但是一个重要的就是武册维奇，他职业生涯场均15分，在与热火的过去21场比赛中场均贡献18分，这是他面对全联盟任何球队中发挥第三好的球队。他不仅仅是一名传统的低位得分和挡拆为主的大个子球员，他有着出色的外线投射能力，这也让他很好的拉开场上的空间。当一个球队在过去很长时间给你带来困扰，那么这个造成问题的球员不就更可能是那些基本全部出勤的球员身上吗？

Joe: 这个答案很难，不是吗？

我来说说福涅尔和戈登吧。热火在过去的4年里对戈登的防守都不错，上赛季戈登有一个突破的赛季，他几乎在各项数据上达到了生涯最高。本场比赛中小琼斯将会如何利用自身长度防守戈登，也是一个有趣的看点。

福涅尔在过去16场面对热火的比赛中能场均贡献17分，投篮命中率46.4%。理查德森在10月8日与魔术的比赛中出色的防守了这名法国球员，让他12投仅2中。当然我们不能以季前赛的数据来做太多评论，但是理查德森做到了他该做的。

3: 主教练克劳福德对这支奥兰多魔术有什么改变呢？

最大的不同应该是魔术的防守。上赛季魔术的防守排名全联盟第20名，在每100个进攻中让对手得到109.3分。克劳福德本赛季一个重要的目标就是去提升魔术这方面的表现。在乔尼芬·埃塞克健康时，他和班巴的组合应该会对防守又很大的提升。罗斯和奥古斯丁都将是魔术的控球后卫，他们也能够很好的提高魔术上赛季联盟排名25的进攻效率。

值得讨论就是2012-13赛季，夏洛特山猫在之前赛季仅仅赢下了7场后，下赛季赢下了21场。2014－15赛季克劳福德的带领下，山猫赢下了43场，同时进入了季后赛，而在两年后他们更是最终赢下了48场，奥兰多魔术同样有着天赋去取得进步，克劳福德就是一个将球队的天赋转化为战绩的教练。

比赛记录：