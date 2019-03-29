独行侠99-热火105

迈阿密热火在周四晚上主场以105-99击败达拉斯独行侠。德拉季奇得到了热火最高的23分12板11个助攻。

1. 德拉季奇拿下赛季首次三双。

这是他在12月10日后的首次首发出场。

他在比赛中真是无所不能。

事实上，德拉季奇是在现场大量的斯洛文尼亚球迷的观看下拿下这个职业生涯第二次三双的。

看看这个让人惊叹的救球吧：

这个关键的进球：

这是什么样的脚步.

除了得到了全队最高的23分，12个篮板，11个助攻，德拉季奇还得到了1个抢断，1个盖帽和10的正负值。

2. 维特斯的第三节

在热火经历了一个艰难的上半场后，他们在下半场就给球队提供这种急需的能量，维特斯在第三节9投5中得到了15分。

在连续投进3分球后，他还完成了这样高难度上篮。

维特斯全场得到了17分，2个篮板，1个助攻。

3. 全力的詹姆斯约翰逊

可能从数据上看，詹姆斯约翰逊并没有特别耀眼，但是他在攻防两端都为胜利建立起了基调。

特别是詹姆斯约翰逊在第四节3投2中得到了6分2个盖帽。

更重要的是他在防守东契奇的时候与阿德巴约或者白边完成了对他的出色包夹。

一个完美的例子就是：

詹姆斯约翰逊得到了9分，3个篮板，2个助攻和之前提到的2个盖帽。

其他要点:

-韦德虽然投篮命中率并不高，但是他在第四节的关键时刻能完成最致命的一击。

韦德得到了11分，4个抢断，2个篮板，2个助攻。

-小琼斯再次完成了这样一个疯狂的扣篮：

琼斯6投3中得到了9分，4个篮板，1个助攻，1个抢断和1个盖帽。.

比赛记录:

-温斯洛，麦克格鲁德都没有被激活。

-理查德森虽然被激活但是没有出场。

下一场比赛：

-在经历了周五的比赛后，热火将会客场挑战尼克斯和凯尔特人。热火的下一个主场将会在4月3日，迎战凯尔特人。你可以从这里购买球票.