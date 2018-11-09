印第安纳步行者与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战印第安纳步行者。现在获得你的球票！ 比赛将于晚上8点开始。你可以从福克斯体育收看比赛直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火击败马刺的比赛中你欣赏的是什么？

肯定是防守了。首先就是白边的表现，他的盖帽帮助下，马刺打出了近十年来最糟糕的进攻之一，阿尔德里奇本场比赛14投仅仅得到了6分，这也是他身着马刺球衣后的最糟糕的比赛。另外有个数据就是有关于投篮质量的，迈阿密热火让马刺在周三的比赛中投篮质量达到了本赛季最低。马刺将比分一直咬的很紧因为热火本场比赛中最强的进攻武器德拉季奇和韦德都没有出场，但是很明显这是结束热火本周糟糕防守的一个关键比赛。

同时麦克格鲁德对德罗赞的防守非常不错，以及理查德森面对米尔斯的防守都他仅仅11投1中！热火有14次断球和16次救球。

这就是关于这支球队的一切。

2: 今年的步行者有什么改变？

步行者上赛季经历了巨大的变化，他们通过交易保罗·乔治得到了奥拉迪波和萨博尼斯，奥拉迪波已经展现出一个全明星水准的状态了，麦克德莫特的加盟让他们的板凳增加了投射能力，奥奎因也让萨博尼斯和特纳在下场后不会有后顾之忧，埃文斯的加盟更是增加了球队的创造进攻能力。

他们的阵容就显示出他们会有这跟马刺非常相似的打发。步行者跟马刺一样都会投很多的中距离投篮，他们有着不少的外围射手去投篮，当他们在上赛季11月份与热火交手中，他们似乎中投百发百中，最终他们以25分领先优势击败热火。

3: 周五的比赛中什么让步行者变得如此危险？

奥拉迪波是一个非常简单的答案，因为他不仅仅是精英防守和全能射手的一个结合体，同时他有着从25码内任何位置投篮得分的能力，同时印第安纳的板凳也是另外一个看点。众所周知，热火有着联盟中最深的板凳深度之一，他们能够在对手的首发下场后利用板凳对位优势。面对步行者这种优势可能会被极大的缩小，因为步行者是如此平衡的一支球队。

步行者是联盟中一支最全面的球队，他本赛季有着联盟前15的进攻和前10的防守。步行者有能力去让对手出现失误并利用这些失误打出快攻得分的。当然他们的奥拉迪波，泰德斯·杨和尤瑟夫都是出色的防守球员。

步行者场均让对手出现15.8次失误，同时利用这些失误得到20.4分，这是排名全联盟第四的。注意减少失误也是热火周五比赛中需要注意的，他们在面对老鹰和活塞的比赛中都出现了17次失误，面对马刺的比赛中他们将失误数减少到13次，我们会看到他们能否保持这样的表现。

比赛记录:

热火在过去的7场主场与步行者的比赛中赢下了6场。

热火两连胜，现在5胜5负，步行者遭受两连败，7胜5负。

4名热火球员的3分球超过40%的命中率，艾灵顿，麦克格鲁德，韦德和理查德森。

奥拉迪波场均24.1分，4.3个助攻，1.6个抢断。

效率 (排名):