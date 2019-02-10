迈阿密热火与金州勇士比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上客场挑战金州勇士。比赛将于晚上8点30分开始，福克斯体育将会对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火在萨克拉门托的比赛发生了什么？

他们的进攻在比赛中随着时间的推进逐渐瓦解，防守在最后6分钟也与整场比赛有着很大的不一样，当他们在最后6分钟无法得分时，而对手迅速的打出快速反击。在上半场的时候，迈阿密热火都执行的非常出色，他们一直努力限制对手的全场进攻，国王也在比赛中努力通过挡拆配合寻找得分的机会。就像是在与波特兰的比赛一样，每当国王打出一波进攻，热火总是可以迅速找到方式去拉开比分，韦德在这两场比赛都有着非常关键的作用-帮助球队保持两位数领先，但是当国王打出非常高水准的防守时这一切都开始转变了，热火不再得到那些空位出手的机会并开始出现失误，本赛季的噩梦又回来了。

我们看到过热火本赛季关键时间的得分效率不高，他们现在在最后5分钟比分不到5分的比赛中得分效率仅仅排名联盟第26名，那些节奏很快的球队能够充分利用他们投失球后打出快攻，最让主教练斯波沮丧的可能是他们在比赛这段时间让对手得到了二次得分机会，例如哈里森·巴恩斯和希尔德最后时间的得分。对手并不能够一直将球投进，但是他们的努力拼抢也让热火的一些微小失误转化成了他们的得分。

2: 勇士在考辛斯回归后首发有什么变化呢？

从考辛斯在1月18日勇士和快船的比赛中复出后，勇士现在的战绩是8胜1负，每100回合能够超出对手14.1分，他在场的首发阵容可以在每100回合中得到119.1分，在他首发出场的比赛中勇士还没有输过。所以没错，这支已经非常强的勇士现在变得更加可怕。

考辛斯的存在也让他们找到一个前所未有的进攻新角度，即使是在几年前他们通过把巴恩斯交换成杜兰特只是将一个能力提升到了MVP水准的技能。勇士从来没有一个有考辛斯水准的大个子，他们在过去几个赛季有着非常扎实的中距离投篮和一些稳定传球，但是他们没有像考辛斯这样全面的球员，投篮，传球，得分，防守，篮板，快攻推进。他的存在也让勇士的上限到达了另外一个层次。考辛斯在跟腱撕裂回归后正如大家所期待的，打出非常高水准的篮球，勇士现在也再也没有因为缺少强壮内线的弱点。

我们曾经说过勇士，他们现在可能组建起了NBA历史最全面最佳的首发阵容。

3: 热火应该如何在周日的比赛中取胜呢？

一个好的方面就是在常规赛中，因为他们现在太出色了，所以在比赛中他们会有些任其自然的打法。就像在周五晚上与太阳的比赛一样，他们没有将比分迅速的拉开，太阳一直在勇士得分周围徘徊，直到第四节他们才拉开了两位数领先，有时候你会需要勇士不在比赛48分钟内打出最好的篮球。

但是不论最终如何，热火都需要打出他们赛季最佳表现，这也就意味着需要投进那些3分球，减少失误数量并在场上出色完成传球。这些都是他们在之前赢球的重要组成部分，因此这场比赛他们不得不将这3点做到最好。想要在周日晚上赢球没有任何其他捷径。

你知道另外有一个必须发生的吗？就是勇士绝对不能找到投篮的感觉，当他们在3分球达到40%的命中率时，他们的战绩是23胜0负。在2019年他们唯一的输球就是在3分球仅仅28.9%命中率的比赛。两年前维特斯的绝杀勇士的比赛中，勇士仅仅有26.7%的3分球命中率。因此你可以看到热火也有过成功的经历，他们需要做的就是越过对手的挡拆，努力的去干扰库里和汤普森的每一次出手。但是如果你过于防守他们的外线，勇士将会找到很多舒服的中距离得分的方式，这也是在面对联盟投篮最强的球队所需要警惕的。

勇士现在没有太多的弱点了，他们在纸面上已经没有什么地方可以让你去打出优势。热火必须要准备好迎接本赛季以来最大的挑战。

比赛记录：

热火现在的战绩是25胜28负，勇士现在是39胜15负。

理查德森在面对勇士时有着52%的投篮命中率，这也是他在面对其他球队时的第二高。

库里场均28.7分。

韦德后背拉伤现在不确定能否出场，小琼斯，德拉季奇和梅腾都不会出场。

效率 (排名):