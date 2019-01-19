迈阿密热火周五晚上93-98惜败底特律活塞。韦德得到了热火最高的20分。

1. 全能的韦德

即使韦德在比赛一开头就迅速找到状态，但是他真正从第四节开始找到状态。

韦德第四节6投4中得到了8分，其中包括这个面对杰克逊防守假动作骗过帕楚里亚的旋转步得分。

除了得到了20分，韦德还贡献了全队最高的8次助攻和4个篮板。

2. 泰勒约翰逊第三节找到准星

当热火在第三节两位数比分落后对数，泰勒约翰逊帮助热火在本场比赛中取得了首次领先。

泰勒本场比赛得到了16分，5个篮板，3个助攻和1个盖帽。

3. 阿德巴约一如既往的努力

面对德拉蒙德，阿德巴约出色的利用了他内线的优势不断的冲向篮筐。

他在比赛第一节完成了这样的关键空接，其中最关键的表现来自于这个第四节的高难度空接上篮。

说到疯狂的运动能力。

阿德巴约4投4中得到了9分，6个篮板，1个助攻和1个盖帽。

其他要点：

-温斯洛不仅仅在第四节投进了2个关键3分球，他同时在第一节完成了这样的传球。

…他这个在第二节的防守也帮助完成了对格里芬的抢断。

温斯洛得到了15分，9个篮板，2个助攻和1个抢断。

比赛记录:

-德拉季奇，梅腾和邓肯都没有被激活。

-理查德森虽然被激活但没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周六前往联合中心，晚上8点客场挑战公牛。他们的下一个主场比赛将会在周三晚上7点30分面对快船。你可以从这里购买球票。