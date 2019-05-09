热火编年史：2012-13

在通往2011-12 NBA总冠军的路上，迈阿密热火队找准了球队的定位。

埃里克·斯波尔斯特拉教练在赛季刚开始时便定义了球队新的进攻体系，但直到季后赛时这一切才最终成型。克里斯·波什因伤缺席了第二轮对阵印第安纳步行者的比赛，致使肖恩巴蒂尔进入首发阵容。当波什在东部决赛对阵波士顿凯尔特人的比赛中复出时，热火队打破常规，已完全转变为一支注重快节奏和球场空间的队伍。

球队在休赛季的计划是拉开场上空间，便引进了联盟历史最佳射手雷阿伦。在他的帮助下，2012-13赛季热火队在常规赛拥有联盟最高的有效投篮命中率，接着便拿下了第二个总冠军。

阿伦在训练营开启时和球队在中国对阵洛杉矶快船的两场季前赛里就证明了自己完美适应这支队伍。迈阿密在进攻端强调从底角拉开场上空间，阿伦在这点做的比其他人都好。他在场上的存在无形的为勒布朗詹姆斯和德怀恩韦德拉开了空间，而一旦对手的防守被瓦解，雷便会出现在传球路线上，时刻准备命中制胜球，就像在赛季早期对阵丹佛掘金和克利夫兰骑士的比赛中那样。阿伦会是对手在防守端无法解决的问题，而迈阿密在整个常规赛阶段进攻端的表现都毫无破绽。

相比于总冠军追逐者，成为卫冕冠军意味着你的对手们面对你时都会竭尽全力。无论对手的战绩如何，热火队总会面对季后赛级别的强度。胜利源源不断，很大一部分的原因是迈阿密在比赛最后关头的执行力可以说是近十年联盟最佳。但在一月底和二月初的时候，球队要迎接来自这个赛季的威胁。至少是直到在多伦多的夜晚，当球队在一场胜利后一起观看超级碗比赛时，肖恩巴蒂尔在队里进行了演讲，而这仅是球队在两天前输给印第安纳步行者队后。

他具体说了什么，我们不知道。巴蒂尔的话是否真的带来了改变，我们也不知道。但在他说完后，热火队便提升了场上的表现，至少在常规赛阶段是摧枯拉朽的。

现如今,很难连续做一件事情27分钟而不被外界因素所打扰。在常规赛中期时，热火队取得27连胜，在NBA引进三分线后，历史第二长的连胜纪录，而这只不过是引领他们进入了季后赛。

迈阿密在这波持续两个月的连胜中并没有打出他们最好的篮球，但他们找到了赢球的方法。他们能击败联盟里的强队，也能禁得起进不了季后赛的球队的考验。连胜差点在第十一场的时候被终结，萨克拉门托国王将热火拖入了双加时。无论是领先20分的大胜还是拖到最后20秒的焦灼状态，热火队证明了自己是一支最完善的球队，能够在不同情况下拿下比赛胜果。

连胜被芝加哥公牛所终结，在德里克罗斯赛季报销时，公牛队在这个夜晚表现极其活跃。是时候为季后赛做好准备了，在以一波八连胜结束常规赛并最终取得66胜后，一切准备就绪。詹姆斯再一次成为最有价值球员，韦德和克里斯波什打出生涯最有效率的一季，几乎每个射手三分命中率都超过百分之40。

卫冕冠军并没有过多的去考虑常规赛， 一旦常规赛季结束，真正的赛季才到来。

迈阿密在季后赛第一轮对阵38胜的密尔沃基雄鹿的系列赛里有点威风。即使韦德在第四场比赛里没有出场，迈阿密还是完成了横扫，每场比赛都赢到双位数。这轮系列赛在四月28号结束，下一轮直到五月8号才会开始。

芝加哥公牛今年阵容不整，德里克罗斯伤缺了即使有谣言称他会在季后赛里回归，但大概率芝加哥会在缺少他们前最有价值球员的帮助下对阵热火队。不论阵容怎样，汤姆希伯杜会让他的队伍做好准备，特别是在防守端，但在缺少一个稳定进攻点的情况下，这肯定会是一场艰苦的斗争。

第一场系列赛开始了，热火队经历了长时间的休整为了等待公牛队和篮网队之间长系列赛的结束。公牛队在客场第四节拿下35分偷走比赛胜果，内特罗宾逊和吉米巴特勒手感火热。

实际上，这会是芝加哥在进攻端仅有的炸裂性表现，因为公牛队在接下来三场比赛都以两位数分差落败并在最后一场以三分失利。2011年东部决赛的重演是短暂的，但芝加哥防守端带来的身体对抗会是接下来一些挑战的预演。

接下来又是面对印第安纳。

拥有着罗伊希伯特和大卫韦斯特的前场以及一个进步的保罗乔治，承担了很多因丹尼格兰杰受伤而带来的在侧翼端的进攻负担，很多人认为2012-13年的步行者队是专门打造去击败迈阿密的。所有这些对阵迈阿密小球体系的可见优势都在这个系列赛中体现了，希伯特打出了可能是职业生涯最好的两个礼拜。但显然这还不足以赢下第一场比赛，因为勒布朗詹姆斯在加时赛最后时刻甩掉保罗乔治命中绝杀上篮，在希伯特没在场上时。但这场比赛之后系列赛便进入了你来我往的拉锯战。正如斯波尔斯特拉那时候所说的，系列赛是一个关于双方谁能更多打出自己风格比赛的问题，双方都没能连续赢下比赛并将系列赛拖入了抢七大战。

但是这场抢七大战并没有它应有的激烈程度，热火队全场比赛掌握节奏，最终以23分的优势赢下比赛并连续三年杀入NBA总决赛。

幸运的是，站在观众角度来看，这轮系列赛会是近几年来最令人难忘的总决赛之一。在托尼帕克以一个不可思议的进球帮助马刺队拿下了第一场势均力敌的比赛后，双方在接下来四场比赛各自都大胜了对方。虽然场上比分很悬殊，但篮球还是美好的。（比如说丹尼格林破纪录的三分球表现是无法阻挡的）热火队拉开场上空间，抓对手失误下的转换进攻以及进攻端将詹姆斯和韦德放到低位，用波什把蒂姆邓肯和蒂亚戈斯普利特拉到外围。当斯波尔斯特拉在第四场胜利时将迈克米勒放进首发阵容，而格雷格波波维奇便在第五场把马努吉诺比利放进首发阵容。

到了第六场比赛，双方都已做了重大的调整。马刺队总比分3-2领先，但热火队还有两场比赛在主场。双方都对彼此很熟悉了，这时候并没有令人感到惊喜的策略能去拯救自己，剩下的就是去执行或者回家。

而热火队就差点在主场输掉系列赛了。

这场比赛可能会是联盟历史上最精彩的季后赛比赛之一了，比赛里的精彩程度什么都不缺少：蒂姆邓肯不可思议的上半场表现；科怀伦纳德爆发性的表现；勒布朗詹姆斯在下半场丢掉头带后进入了得分模式；迈克米勒在一只鞋子掉了的情况下依旧命中三分；托尼帕克在比赛还剩90秒结束时命中三分。

毫不夸张的讲，这个晚上的高潮时刻另所有人窒息，迈阿密热火在比赛还剩28.2秒时还落后五分。接下来的第一回合进攻，詹姆斯投丢了一个三分但米勒抢到了进攻篮板。第二投命中，迈阿密依旧落后两分，伦纳德被犯规站上罚球线。

他投失了第一个罚球线，这就足够了。

比赛还剩7.9秒落后三分，界外球发出来詹姆斯投丢了一个三分，但再一次热火队又抢到了一次机会。这一次是克里斯波什抢下职业生涯里最重要的前场篮板，拿下二次进攻并找到后退到底角的雷阿伦。

这一时刻阿伦在他的生涯里重复练习了无数次，在局势混乱的情况下，后撤，找到底角的三分线，瞟一眼三分线让自己能在狭小的空间里出手，剩下就是靠肌肉记忆命中投篮。

而这的确管用，阿伦完美的在三分线和界外线得到空间，如果有冠军庆典一定要特别指出那个位置。这个投篮命中了，在一个加时赛后，阿伦又用罚球结束了比赛，之后波什在底角封盖了格林的三分拿下胜利。

没人能预计抢七大战如此戏剧性，但它很接近了。这一次，勒布朗詹姆斯和德怀恩韦德联手砍下60分，以44投23中的投篮表现。还有一个令人感到惊喜的英雄是肖恩巴蒂尔，在之前与印第安纳的系列赛里因为找不到投篮而丢掉了上场时间，但今天从替补席里站出来，在三分线上有着8中6的表现。圣安东尼奥在这场心碎的失利里也打出了自己的比赛风格，但在比赛临近结束时詹姆斯以一记停顿跳投带领热火队拿下抢七大战并一举夺得总冠军。

热火队实现了他们的目标，卫冕了总冠军，并以队史和联盟史上从未有过的最佳赛季之一结束这一年。这是令我们永远都无法遗忘的一个赛季。