现在适合问出场排阵的问题吗？

这应该是不少人刚进入这个在佛罗里达大西洋大学进行的训练营时所思考的一个问题吧。

当球队阵容中有许多的高质量球员时，最终的轮转阵容也成了一个难题。

如果你询问斯波这个问题，斯波都会像回答别的问题时一样陷入思考。给出的都是就当天训练营情况而给的回答。每一天的训练营就如同每一个热火球员一样，他们都是球队独一无二的拼图，每一个训练营也有着不同的目标和流程。

“我们队有更多很有天赋的球员了，这是非常好的事情，”斯波说。“我们也在从各方位去解决这个挑战或者是困难，我不该称之为困难。我们在过去很多年都在努力达到现在这样的环境，我很喜欢这种感觉。所有的上场时间都是靠每个球员自己去努力争取，这也应该是正确的模式。”

回顾一下回归的球员名单，很多的球员符合了某种特需的角色或者是态度，这也使得他们在场上时会有着很多相同的情绪。

“你在这里有多少努力就能赢下多少出场时间，”詹姆斯·约翰逊说。

“所有的一切都是靠你努力去赢得的。” 贾斯蒂斯·温斯洛说。

“这将会取决于谁的表现更加好。我不觉得现在这个球队里有哪个球员可以说已经得到什么保障了。” 泰勒·约翰逊说。

你应该了解了吧。在过去几年里，很多的球员的回答都很好的体现了教练的思想。很多的球员都面临这样的难题，他们都值得更多的出场时间，但是球员天赋的溢出也使想要满足每个球员需求变得非常困难。基本上可以根据每种场上情况，每一节的每一毫秒排出一个阵容，可能这永远都排不完。球员排阵，也许这是一个不该问的问题吧。

又或许我们应该这样问这个问题：热火上一次有一个稳定的出场阵容时是什么时候？

这可能需要回到14-15赛季了，在勒布朗·詹姆斯回到克利夫兰骑士。迈阿密热火通过交易释放出球员薪金，然后得到了德拉季奇后。德这时波什因为血栓突然入院。接下来斯塔德迈尔在新赛季下半段被交易到热火，乔·约翰逊在交易结束日前的签约，让热火有了不一样的阵容。然后韦德前往芝加哥，热火在16-17赛季理查德森和艾灵顿的先后受伤，接着维特斯的缺席和温斯洛的肩膀手术，上个赛季麦克格鲁德的小腿骨裂，维特斯的脚踝手术，韦德在交易截止日前的加盟。热火一直在伤病不断下，斯波努力从健康的球员中找到一套合适阵容。

总而言之，在过去的5年里热火仅有不到11名球员能够单赛季首发至少5场比赛。

“从波什之后，每个赛季球队都会有球员在赛季中因为伤病赛季报销。我都已经有些习惯了。” 德拉季奇说。

这支热火已经很长时间没有一个真正的轮转了。维特斯和詹姆斯·约翰逊很可能缺席至少季前赛的情况下，这个问题还将持续一段时间。

另外一个问及这个问题的目的是想要了解谁在休赛季期间还能保持最佳的身体状态。

球员们都非常渴望稳定的位置。是的，球队尝试很多不同的组合，德拉季奇和维特斯在两个赛季前的突破分球式的进攻组合，给很多的球员提供了基础。这种基地建立的越是扎实，在季后赛中才能够在面对强大对手时站稳脚跟。

伤病将会一点点侵蚀这个基础，所以说伤病猛如虎。

“NBA每支球队都能够慢慢的找到他们自己的处理方式，”艾灵顿说。“我们现在都在为球队所有的深度而感到高兴。希望整个赛季都能够保持足够的健康。”

迈阿密一般的轮转流程跟伤病一般都没有太大的联系，斯波会尽可能的按照自己的意图来排阵。即使整支球队保持健康，在开始的几周时间里，主教练斯波都会不断的改变出场阵容。你可能会在前一个晚上穿上西装，但是在接下来的晚上面对联盟最强之一的球队，又可能出现在首发的位置上。

斯波已经不会像以前一样说，“轮转阵容还是轮转阵容，”但是这种理念没有发生改变。轮转阵容就像是温斯洛一直所说的“一直在不断的进化。”

“在赛季结束的时候可能还没有什么确定了的。”奥利尼克说。“这一切都非常有趣，他会驱使你不断的前进。”

这并不是说斯波会忽视了稳定的价值。他会有所调整，但是不会让整个机器荒废下去。不论你的队友是谁，球员们都是通过教练的指导慢慢寻找到自己的角色的。而战术只是一个灵活调整球员角色的工具。当球员们都知道他们的位置，每个人就会迅速融入战术中。

“最终你会跟队友建立起很好的化学反应，每个人都能够出场。”德拉季奇说“当你上场时，你只是上场去替代某个球员，每名球员都知道这个系统。”

（斯帅）会得到很多不同的建议，或者是表扬。你在比赛中做出了最佳的选择，可是落败也能让其他的球员因此得到了证明你作出了一个错误选择的机会。斯波不会害怕坦言自己犯下了错误。

我们也许会在赛季中看到一些奇怪的阵容，当然这也仅仅是在常规赛中。但是当我们谈到季后赛时，斯波早已经在常规赛最后两个月内确定下了稳定的阵容，同时他也会在面对下面对手时排出最佳的对战阵容。

因此当我们在赛季开始前谈到这些问题。轮转阵容总是值得我们去商讨的，这3个星期内的也许到3个月后会有很大的不一样。除非这3个星期内的阵容收到了非常好的效果。

“这个联盟太疯狂了，你永远不知道将发生什么。”德拉季奇说。