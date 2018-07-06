夏季联赛：热火86:76战胜国王

迈阿密热火周四晚上以86:76战胜萨克拉门托国王。德里克·琼斯得到了热火最高的19分。

1. 德里克·琼斯－篮筐毁灭者

真的没有别的方式去形容他。

你觉得这个就已经很变态了吗？

那这个怎么样？

这还没有结束呢！

这就是“飞行模式！”

这些扣篮让每个人都激动不已，琼斯同时在防守上也表现出色。这名21岁的球员出色的防守了巴格利，同时让他出手变得非常困难。

还需要证明吗？

看看德里克·琼斯是如何在篮下面对巴格利单打时拍掉他的球的。

德里克·琼斯本场比赛正负值达到18，同时他14投7中得到了19分，同时还有7个篮板和2个抢断。

2. 场上的指挥官－小沃顿

即使小沃顿的投篮有一些困难，但是他仍然能够找到去影响比赛的方式。

除了在比赛中面对梅森打出坚决的防守，这名前密歇根狼人利用自己全面的技术，突破，吸引对手防守并组织进攻。

他们本场比赛送出了全场最高7个助攻，其中包括了给罗宾逊的这个不看人传球。

沃顿本场比赛得到了10分，1个抢断和11的正负值，以及前面提到的7个助攻。

3. 阿德巴约保持稳定

就像小琼斯一样，阿德巴约同样多次摧残着篮筐，但是他本场比赛最大的贡献就是阻止了国王的疯狂追分。

在贾斯丁·杰克逊在第四节将比分追小后，阿德巴约完成了一个高难度的空中接力以示回应。

这名前肯塔基山猫的球员也出色完成了对贾尔斯和德文·威廉姆斯的防守。

阿德巴约本场比赛得到了14分9个篮板。

其他要点:

-邓肯·罗宾逊本场比赛外线保持出众发挥，8投4中得到了12分。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会前往拉斯维加斯夏季联赛，他们将在周六下午5点面对新奥尔良鹈鹕。 NBATV将会对比赛进行转播。