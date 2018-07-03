夏季联赛：热火68:勇士79

迈阿密热火在周一晚上68:79不敌金州勇士。小德里克·琼斯得到了热火最高的24分。

1.德里克·琼斯展现出实力

在周日与迈阿密热火签约后，德里克在本场与勇士的比赛中用自己的实力证明他为何被热火青睐。

他是怎么做到的呢？

德里克琼斯在场上无所不能，他能够出色的运球，篮下得分，同时还有一手出色的外线3分球能力。

这名21岁的球员除了展示出3分球在这段时间取得的巨大进步，同时他还让我们重新记起了他的外号：飞行模式。

太精彩了！

当然，他在防守端上也表现的非常积极。

琼斯得到了11个篮板，1个抢断以及14投7中，3分球5投4中全场最高得分24分。

2. 阿德巴约的进攻

从比赛开始后，阿德巴约就让勇士一直无法放松对他的防守，他的多次极具侵略性的突破帮助他得到了不少罚球的机会。

这名前肯塔基的球员制造了全队最高的罚球次数，并罚球11投8中。

一个完美的例子就是在第二节中段的这个欧洲步进攻。

同时这个旋转步上篮也让人印象深刻。

阿德巴约全场得到了14分14板。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会在周二晚上继续与洛杉矶湖人交手。比赛将于晚上9点开始，你可以从ESPN2收看直播。