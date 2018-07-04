夏季联赛：迈阿密热火89:74大胜洛杉矶湖人

迈阿密热火在周二晚上与洛杉矶湖人的比赛中以89:74击败对手。小德里克·琼斯得到了热火最高的21分。

1. 德里克·琼斯再次展露锋芒

在周一与勇士的比赛中德里克·琼斯展现出他的全面水平后，德里克·琼斯在面对湖人的比赛中又一次证明了自己。

不论是进攻篮筐还是外线拉开空间，德里克琼斯还抢前场篮板球上表现的异常积极。“飞行模式”也让自己的外号在比赛中得以展示。

看看他在抢进攻篮板时有多么可怕吧。

当然少不了他在比赛中摧毁篮筐式的扣篮。

德里克·琼斯在防守上也没有丝毫松懈，在他的防守下湖人的哈特，卡鲁索都陷入进攻困难。

当然这名21岁的球员也很好的展示了他独一无二的臂展，没有什么比第一节的这个超级盖帽相匹敌的了。

小琼斯本晚14投8中得到了21分，5个篮板，4个盖帽和3个抢断，以及21的正负值。

数据表很清楚的说明了一切。

2. 邓肯·罗宾逊一锤定音

邓肯·罗宾逊从比赛开头连续投进了2个3分球后就再也没有什么可以阻止他了。

这名前密歇根大学的球员之后还不断的投进3分球，全场一共投进5记3分球。

是的，他还做到了这个：

罗宾逊9投7中，3分球6投5中得到了19分，4个篮板，2个助攻，＋28的正负值。

3. 阿德巴约在攻防两端毫不松懈。

即使阿德巴约在比赛中没有取得两双的数据，但是他依旧是热火最为关键的角色。

从比赛一开始，这名前肯塔基的球员就出色的防守了华格纳，让这名新秀仅仅9投3中。

在比赛第三节面对这名来自德国球员的防守，他依旧完成了这个高难度2+1得分。

他在比赛中不仅仅表现出一名出色的攻防尖兵的角色，同时还是场上的指挥官。不要忘记他在之前给小琼斯的这个精妙传球，小琼斯也在拿球后完成了一个精彩的扣篮。

你一定会喜欢的。.

阿德巴约本场比赛6投3中得到了9分，10个篮板，2个助攻，1个盖帽和全队最高的31的正负值。

其他要点:

-马特在本场比赛中中投表现出色，11投6中得到了15分，同时他还抢下了5个篮板球和3个抢断。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周四结束他们在萨克拉门托的夏季联赛。比赛将于周四下午5点开始，NBATV将会对比赛进行转播。