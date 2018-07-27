“我们全部的球员都在埋头苦练”

在周五下午，热火总裁帕特·莱利在与媒体的电话会议中谈到了热火的阵容和他对2018-19赛季的展望。

看看下面这些小编截取的要点吧：

关于韦德的

我希望他能够以一名球员重新回来，我想要他以竞争者的身份回来，我想要他这样能够一直以变得更好为目标的球员回来。我最近读到了一些关于韦德的文章‘他已经不是他了，他跟以前不一样了，现在他已经没有与以前一样的动力去打球了。’有很多这样的文章这么说，但是我从他的身上依旧可以看到，只要他想要去做，他就随时能够为这支球队作出巨大贡献。我也相信只要他愿意打下去，他就一定会这么做。我并不是因为要填满球员名单或者是想要他以更衣室老将的身份回来。韦德是一名伟大的球员，同时他也有着巨大的潜力。虽然他不再是2006年的那个球员，但是他依旧是一名非常优秀的球员，可以让我们球队产生巨大变化的人。

谈到他在过去几年的动作和他对现在热火球员的看法。

当韦德接受了公牛的合同时，我们当时想的就是往前看，以当时球队球员为核心发展个2到3年来看看球队组建的情况。球队中有已经展现自己能力的球员，也有还未展示出能力的，还有一些在职业生涯中期需要机会的球员。我认为他们已经得到了充分的机会去展示他们自己能力的机会，他们证明他们自己可以成为一直季后赛球队。

我认为这个赛季是非常关键的一个赛季，他们重新回到这支球队努力想要改变外界对他们的看法。同时这对教练组和球员来说都是非常大的挑战。

我们将会是一支非常具有竞争力的球队，我希望我们能够保持这支球队的凝聚力并继续下去变得更好。

在韦德离开后，我们完成了一系列的签约，在我们打出了30胜11负的战绩后并成功这个赛季闯入季后赛，维特斯因为伤病无法参赛，我们将会在下个赛季重头再来。你不能说每个赛季都想要有大动作，完全改变一个球队的面貌，持续性是很重要的。

我现在感觉非常好，我不会因为没有做大动作而感到特别不安，我们不能这样，但是在未来某一天我们会的。

关于温斯洛

温斯洛整个夏天都非常努力，做着他那些该做的。全部的球员都在埋头训练。温斯洛在我们心里占着一个非常重要的位置。

关于白边

我坚信也很确定，如果他在下个赛季每一场比赛尽到最大的努力，倾其所能，努力抢下每一个篮板球，封盖对手，或者是攻守换防，如果他能够保持这一刻纯净的心去做好这一切，我认为他会在下赛季打出伟大的一年。我认为他会重新回到最初大家在讨论他是最佳防守球员的状态，这已经深埋在他的身体里，完全都取决于他自己。很明显下赛季白边有一些需要去证明自己的地方。

关于上赛季赛季末球员伤病情况

我在萨克拉门托见到了泰勒，我确定没有碰过他的左手。他现在很好，大部分球员都会在八月中旬回到迈阿密准备训练营。詹姆斯约翰逊现在感觉很好，维特斯也在努力的恢复变得更好，他也已经开始努力为回归做准备。现在没有听说谁还没有痊愈的。