这个赛季对于巴姆·阿德巴约来说是非常不同寻常的一年。

在去年6月份被迈阿密热火选中后，阿德巴约立刻投入到夏季联赛中并在他接下来的新秀赛季旅途中向大家展现出他的潜力。

然后他就将这些潜力转化成了即战力。

在12月阿德巴约得到了更多的出场时间，阿德巴约很好的把握住了这些机会并且将他的高水平发挥延续到了2月。他那摧枯拉朽的扣篮已经成为他的招牌之一，同时让大家耳目一新的是他在防守端上表现。不论是在防守轮换面对锋线球员时，还是在篮下保护篮筐上，他都能给球队足够的帮助。

究竟是什么促使他在这段时间有了如此大的进步呢？

“我跟队友之间变得更加亲密乐，”阿德巴约说。“他们知道我在比赛中会出现失误，但是从队友那得到他们的支持让你感觉到一种踏实。他们总会站在我的背后支持我，不论我在场上表现得是好是坏。”

现在阿德巴约对NBA有更加深刻的理解乐，我们都很期待他在接下来会有多大的进步，特别当他对训练表现出如此自律。

“我没有特意的去专门训练某个方面，我尝试在全方面提升。”阿德巴约说“有些方面可能我还需要更多的努力，但是有些方面需要的仅仅是保持熟悉度。”

本次夏季联赛对阿德巴约来说不会再感到陌生乐，他会好好的在这些比赛中提升自身技术。迈阿密热火在萨克拉门托的夏季联赛将于7月2日打响，之后他们将会继续征战拉斯维加斯夏季联赛。

“这一次来到夏季联赛我也变得更加轻松。我会按照艾里克·格拉斯的要求，以球队赢球为目标而努力。”阿德巴约说。“格拉斯是一个非常好的兄弟，他希望我能够努力，也会去帮助我变得更好，例如在跳投上或者是饮食上。他完全是为了球队并会尽一切努力去帮助大家变得更好。”

谈到跳投，我们可能会在夏季联赛中看到他有更多3分球出手的表现。

我们问他在夏季联赛中会投不到5个3分球还是超过5个3分球时，

他稍作思考后笑着回答道，“超过5个” 。