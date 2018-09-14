热火公布2018赛季训练营信息

小琼斯接受采访时说在热火队最大的收获是：他可以更自在的做自己。同时他也很感谢队友们对待他就像对待弟弟一样。即便没有比赛，小琼斯一刻也不会让自己松懈，因为他想要维持最好的手感，在场上展现出最好的自己。

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