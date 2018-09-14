热火公布2018赛季训练营信息
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by Shuaihu Zhong
Posted: Sep 14, 2018
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迈阿密，佛罗里达 迈阿密热火官方宣布他们2018赛季由巴普蒂斯医疗赞助的训练营将于佛罗里达大西洋大学的博格·罗顿校区举行。训练营将从2018年9月25日（周二）到2018年9月29日（周六）结束。
9月24日结束热火媒体日后，迈阿密热火将会前往博格罗顿。训练营将不会向公众开放。
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