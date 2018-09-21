热火队将举办“红、白、粉”篮球公益赛

迈阿密，佛罗里达– 迈阿密热火队将举办 热火“红白粉”篮球公益赛，收益会捐献给南佛州的巴普蒂斯医疗机构－比赛于美东时间9月29日上午10:00于FAU的博格罗顿校区举行－2018-19球季热火队球员将会参赛

这场比赛将会对外公开，门票即日起开放购买 ，球迷可从迈阿密热火队手机App、Ticketmaster.com或Ticketmaster手机App购得门票。每张门票售价1美元，一次最多可购买8张门票；此次比赛门票收益将捐献给迈阿密癌症研究所。当天可以免费停车。

“红白粉”篮球公益赛和NBA常规赛一样，比赛会有四节并有中场休息时间，同时会包含许多热火队的元素及表演。对于2018-19年的热火队，球迷将可以先睹为快！

这是热火队连续第15年为乳癌防治意识月举办公开赛，热火队球员将会穿上特别版的红白粉球衣。

这场比赛是热火队、迈阿密癌症中心和Entercom公司首次的公益合作，他们会以HEAT（热火）、HELP（帮助）、CURE（治疗）口号为癌症病患发声。代表的意义是来到热火队，你可以帮助别人，也可以寻求治疗。HEAT.HELP.CURE将于11月7日首次举办签名活动，时间从早上6点到晚上7点。地点遍及南佛州Entercom的热门据点，详细情形请至HeatHelpCure.org查询。