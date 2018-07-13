努瓦姆和苏福尔斯天空之力

有些时候一些不显见的关联有着意想不到的作用。

迈阿密热火和斯福尔斯天空之力在经过了4年的亲密交流后，终于在2013年6月达成附属球队合作伙伴关系。

从那以后，迈阿密热火就开始积极利用天空之力和其他发展联盟球队的资源培养出一批符合热火系统和秋风的球员。

德里克·琼斯在本次的夏季联赛中表现的非常不错，这也跟热火与天空之力两支球队间无缝隙的转接有着很大的关系，但是今天我们要聊一聊另外一名球员：努瓦姆。

努瓦姆是一名身高6尺5，体重210磅毕业于拉斯维加斯大学的后卫，在他第二个赛季为天空之力效力的过程中各项数据都达到了职业生涯最高。

“在我的第一个赛季里，我就了解到了如果想要在职业联赛中立足你需要如何去训练，现在我每天都按着这些要求去让自己变得更好。”努阿姆说。“这是热火球队文化中的一部分，能够帮助我上升到另外一个台阶。”

这名25岁球员说卡特·安东尼是他有这么大飞跃的一个重要原因，现在他更多的可以直接和热火的教练组沟通，努瓦姆可以看到两支球队的共同点。

这些共同点不仅仅是在系统上同时也表现在场上。虽然努瓦姆已经是一名不错的“3D球员”，但是他还有着很多不用的特点。

“我突破到油漆区的能力（是被忽视的一点） ”姆瓦姆说。“我的爆发力以及我的身高都帮助我更加轻松的突破到内线，在吸收对手的身体接触下完成得分或者是分切球。”

在周二热火与爵士的比赛中，我们就看到了他的个人能力。努瓦姆全场14投7中得到了18分，同时还有这个高难度的2+1进球。

相信在卡特和其他天空之力教练组的帮助下，努瓦姆不需要太久就会在联盟中打出自己的名气。