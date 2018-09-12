迈阿密热火执行阿德巴约球队选项

迈阿密，9月12日–迈阿密热火今天官方宣布他们将会执行巴姆·阿德巴约的第三年球队选项。根据球队规定，具体的合同条款没有被透露。

阿德巴约在2017年第一轮14名被选中，他在69场比赛中出场（19场比赛中首发）场均得到6.9分，5.5个篮板，1.5个助攻，场均出场19.8分钟，同时投篮命中率达到51.2%。他在上赛季的全部新秀中投篮命中率达到第四，场均篮板数排名第6，场均盖帽数排名第9，而他41个盖帽也是热火新秀历史中排名第四。

在上个赛季中，阿德巴约在1月9日与猛龙的比赛中得到了16分15个篮板得到两双并贡献了5次盖帽，成为了NBA历史上第二个新秀可以能够作为板凳贡献这样的数据。同时他也是热火历史上第四名能够得到这样数据的球员，成功加入继斯卡利，莫宁，白边后的1行列。在这场比赛中热火篮板球数超过猛龙27个，64-37，这也是球队历史上篮板数差距第五高的比赛。上赛季10月30日与森林狼的比赛中，他作为新秀第四次出场就得到了13分13个篮板的数据，这也是球队历史上能够达到两双数据第五快的球员。他作为新秀10个进攻篮板位列热火队史第一，这也是在过去17年中NBA历史上第6名可以在新秀赛季单场拿下10个进攻篮板的球员。除此之外，他在3月14日与国王的比赛中拿下了16个篮板球，排名队史第二，同时他在11月28日与骑士的比赛中7投7中，这也是球队历史上首名球员可以除了投篮命中率达到100％以外，罚球同样5罚5中100%命中的球员。他在肯塔基大学一年级时，场均贡献13分，8个篮板，1.5个盖帽，30.1分钟出场时间，罚球命中率59.9%。他被选入东南赛区第二阵容，并帮助肯塔基拿下东南区的冠军。