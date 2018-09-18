迈阿密热火与韦德正式续约

迈阿密，佛罗里达 -迈阿密热火今天宣布他们与后卫德怀恩·韦德正式续约。根据球队规定，合同的具体条例没有被透露。

"我们对韦德能够回来非常兴奋。"热火总裁帕特莱利说。“我认为韦德是球队获胜非常重要的一个部分，这也是我们所了解的韦德。很高兴他能够回来。”

韦德，3次NBA总冠军，在14个赛季的热火职业生涯中，韦德出场876场常规赛，845场比赛首发。场均贡献23.4分，5.7个助攻，4.8个篮板，1.64个抢断，场均35.4分钟出场时间。投篮命中率48.6%。12次入选NBA全明星，得分总数（20,473），投篮命中数(7,426)，罚球命中数(5,226)，助攻数(5,009)，抢断数(1,433)，首发及出场时间数排名全队第一。盖帽数(774)排名热火历史排名第2，篮板数(4,197)历史排名第4，防守篮板数(3,110)第4，进攻篮板数(1,087)排名第5，两双数(122)第5，3分球命中数(395)历史第7，投篮命中率(48.6%)历史第8.

2006年总决赛MVP，职业生涯中季后赛中出场171场，166场首发出场，22.6分，5.4个篮板，4.9个助攻，1.57个抢断，38.1分钟出场时间，投篮命中率47.6%。他在热火31个季后赛系列赛中出场，季后赛中得到3,954分，排名NBA历史上第10。他是热火历史上得分(3,864)，篮板数(898)，助攻(846)，抢断(268)，投篮命中数(1,418)，罚球命中数(931)，两双数(166)，两位数得分数(109)，30分得分数(34)，40分得分数(7)，扣篮数(179)，出场时间数全部位列第一，盖帽数(167)位列历史第2，3分球命中数(97)位列历史第3.