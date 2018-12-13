迈阿密热火84-犹他爵士111比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上以111-84击败犹他爵士。麦克格鲁德得到了热火最高的16分。

1. 麦克格鲁德保持稳定

不论热火最后落后多少分，麦克格鲁德总是能够排除一切外界干扰，像以外一样保持足够的努力。

什么结果呢?

他在本场比赛第四节得到了全队最高的9分，同时还贡献了3个3分球，其中包括一个精彩的后撤步得分。

除了本场比赛8投5中得到了全队最高的16分外，麦克格鲁德还贡献了4个篮板和1个抢断。

2. 奥利尼克保持他的稳定

奥利尼克在本次比赛中继续展示出他的技巧，像麦克格鲁德一样他在第四节依旧保持着强烈的求胜欲望，3投2中得到了6分。

这是他本次最佳的表现。

奥利尼克得到了全队最高的14分，8个篮板和3个助攻，2个抢断。

3. 小琼斯保持他的积极性

当热火在防守端出现困难的时候，小琼斯竭尽他的全力积极的完成对对手传球的拦截。

事实上他本场比赛最精彩的镜头来自于第四节。

这名21岁的球员6投3中得到了8分，4个篮板和5个抢断。

比赛记录:

-维特斯，白边，邓肯，梅腾都没有被激活。白边将在孟菲斯与队友会和。

-德拉季奇在本场比赛中被激活但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周五晚上8点客场挑战孟菲斯灰熊。热火的下一个主场比赛将于下周四20日与火箭交手。 您可以从这里购买球票.