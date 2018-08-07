迈阿密热火2018-19赛季赛程十大看点

炎炎8月正是球队休养生息的重要事件，距离新赛季开始看起来还有点飘渺。

但是随着NBA在本周五公布了2018-19赛季30支球队的下赛季赛程安排，离热火再一次点燃南海滩也没有看上去那么远了。

迈阿密热火在休赛季期间与艾灵顿续约并正式签下了德里克·琼斯，同时球队的3大年轻核心理查德森，温斯洛和阿德巴约都已经在17-18赛季展露出他们的潜力。

还有大家期待的伤愈复出的维特斯和麦克格鲁德，他们的重新归阵也让这支球队变得更加危险。

现在赛程正式出炉后，让我们一起看看迈阿密热火的2018-19赛季新赛程的十大看点吧！

这些数据很疯狂

在我们仔细观看赛程前先了解一些这些数据吧。

除了从13次背靠背比赛减少到12次以外（2次主场背靠背），迈阿密热火将会有6次跨越时区的背靠背（这比一年前多了4次），同时他们对战同大区球队旅行的总里程数也是全联盟最高（达到了48,089英里）。

但是不论过程怎么样，热火都会去克服的。

不轻松的开头

连续第三年，迈阿密热火的赛程从客场正式开始。

但是这一次有了一些变化，虽然他们是在10月17日奥兰多开始首场比赛，但是紧接着的就是飞往华盛顿准备第二天的背靠背比赛。

虽然说热火的客场背靠背有些来得快，但是似乎这也有点疲惫的。

奥兰多魔术现在的新任主帅是克劳福德，他们在今年的选秀中得到了斑巴，同时他们在三队交易中用比永博得到了格兰特和莫兹戈夫，同时与他们的建队基石戈登再次续约。

华盛顿奇才，他们交易了莫兹戈夫得到了里弗斯，同时他们签下了德怀恩·霍华德，他被黄蜂交易到篮网后并接受了买断。

白边在上赛季都与霍华德有着激烈的交手，我们会很期待他们之间的对位。

相似的首位主场对手

是的，不久前我们就见过这样的主场开场。

在10月20日，迈阿密热火将会在主场面对夏洛特黄蜂。

让我们看看热火在2015年是如何在相同情形下交手的。

这是场精彩的比赛，我猜今年的主场开头也一定不会差。

黄蜂签下了老将托尼·帕克，同时在与魔术的交易中得到了比永博，同时他们还从今年的选秀中得到了米尔斯·布德里奇

是不是很期待呢？

一个可以复仇上赛季季后赛被淘汰的机会。

虽然热火在上赛季季后赛首轮中有一些球员能够站出来展示出自己的实力，但是76人依然最终5场比赛内将热火淘汰。

在经历了7个月的空隙后，两支球队终于在11月12日再次在美航球馆交手。

两名76人在首轮比赛中非常关键的球员－伊利亚索瓦和贝里纳利都已经不在这支球队，但是费城通过两笔不同得交易得到了钱德勒和马斯卡拉。

这支年轻的队伍依旧非常具有实力。

时间会告诉我们，理查德森和温斯洛能否像一年前一样在攻防两端出色的对抗76人的挑战。

11月与小皇帝的交手

这一场比赛可就很有趣了。

你现在应该已经听说了魔术师约翰逊在休赛期招募了勒布朗·詹姆斯，同时他们还签下了隆多，麦基，比斯利，史蒂文森和夏季联赛中的出色射手Svi Mykhailiuk.

虽然说场上空间的掌握对于湖人来说可能会是一个问题，但是对于詹姆斯来说这都不会是大麻烦。因此你需要记住的就是洛杉矶一年一度的迈阿密客场将于11月18日进行。

同时在不久之后，迈阿密热火将会前往斯台普斯中心在12月10日挑战紫金军团。

所以现在赶紧将这两个日子加入到你的日历里吧！

12月的热火西部客场行

赛季开始两个月后，迈阿密热火将会在12月7日到12月16日间完成他们的西部客场行。在这个10天的客场行中，他们将会完成6场比赛，其中包括了前面提到的湖人，12月12日与爵士和12月16日与鹈鹕的比赛。

假日赛程

迈阿密热火虽然不会在平安夜或者是圣诞节有比赛，但是他们将会在12月26日在迈阿密迎战崭新的猛龙。（这两支球队的首次交手将会在11月25日在斯考特银行球馆举行）

多伦多猛龙在休赛季掀起了一场飓风，他们交易了球队当家球星德玛尔·德罗赞以及雅可布和2019年首轮选秀权得到了马刺的莱纳德以及格林。莱纳德缺席了上赛季大部分比赛，但是他依旧是联盟中最出色的攻防球员之一。

大家应该都会非常期待看到这名前马刺球员在这支北方球队的表现吧。

与老对手对决将会全国电视直播

谁会忘记迈阿密热火上赛季终结凯尔特人不可一世的16连胜呢？感谢维特斯在比赛末端的疯狂爆发。

或者是奥利尼克在他的老东家斩获生涯纪录？

在一年前热火面对凯尔特人斩获2胜1负后，迈阿密热火本赛季将在1月10日在迈阿密再次与凯尔特人交手。TNT也会对本场比赛进行全国直播。

经过短暂休息，热火将在1月21日再次于马丁路德金日于北岸花园球馆举行。

即使热火在2017－18赛季面对史蒂夫的球队有着不错的战绩，但是不要忘记海伍尔德因伤赛季报销。

一个人员完全健康德凯尔特人对于热火来说是一个巨大的挑战。

在二月迎战卫冕冠军

有些时候，富人会变得更加富有。

勇士已经是一支非常难以击败的对手了，但是在签下了考辛斯后，勇士已经在牌面实力上超越别的NBA球队。

考辛斯预计会缺席一些常规赛的比赛用于恢复他的跟腱，但是他预计可以在2月10日与热火的比赛中出场。

如果那时还没有准备好，两周后2月27日在迈阿密应该可以库里，杜兰特率领的勇士。

虽然热火在上赛季两次输给了勇士，但是理查德森在防守端表现的非常抢眼，在他的防守下，库里，汤普森和莱文顿40投仅12中。

理查德森还能够有这样的表现吗？

我们会看到的。

热火的主场

如果你对球队赛程有过研究，你就会知道3月对于球队来说是最忙的时候。

热火最长的主场将会从3月8日到3月17日，他们在这10天时间里有5场比赛要做准备，其中包括了ESPN直播的热火与活塞比赛，同时还有骑士和猛龙。

即使连续主场比赛将会从3月8日开始，但是3月前8场比赛中有7场是主场比赛。

值得一提的是热火将会在二月份有一个艰难的主场背靠背，他们将会在二月底连续面对勇士和火箭，因此在3月来临的时候热火一定要争取拿下这些主场优势。

Photos courtesy of NBAE via Getty Images