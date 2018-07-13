迈阿密热火110:106击败新奥尔良鹈鹕

迈阿密热火在周四下午与新奥尔良鹈鹕的比赛中以110:106击败对手。杰罗德·琼斯得到了全队最高的31分。

1. 琼斯包揽了一切

可能琼斯和鹈鹕有些什么特殊的化学反应吧。

在7月7日与鹈鹕的比赛中打出高水平比赛后，今天的这场比赛他更是全面爆发。

从比赛一开始，这名28岁的球员就再也没有停下来，不论是3分球，中距离投篮还是他那些高难度的内线投篮。

在第三节他一个人9投5中得到了11分，其中包括了这个让人印象深刻的翻身跳投。

…当然没有什么比离比赛还有22.8秒这个杀死比赛的3分球更加让人兴奋的了。

这还不是全部呢，琼斯在防守端从第二节开始就持续发力，他更是是封盖了亚历山德后迫使他最终出现了失误。

这是属于琼斯的一场比赛。

本次比赛他20投13中得到了31分，8个篮板，4个助攻和2个抢断。

2. 梅腾内线大开杀戒

有时候你就是需要这样一个球员奋不顾身去内线做那些脏活累活。

梅腾就顶上了这个空缺。

在比赛中他一次次的冲击着篮下，抢下篮板球并打进二次得分或者是完成那些高难度得分。

一个完美的例子就是梅腾在第二节面对迪阿洛的假动作得分。

梅腾14投8中得到了19分，7个篮板，2个盖帽。

3. 小沃顿掌控全局

即使小沃顿在本场比赛中很好的组织了球队进攻并拿下了全场最高的11次助攻，他本场最精彩的表现还是那个关键的3分球帮助热火拉开比分。

沃顿本场比赛9投4中得到了15分，5个篮板，3个抢断和11个助攻。

比赛记录:

-迈阿密热火本场比赛贡献了29次助攻，刷新了夏季联赛最高记录。

-阿德巴约缺阵。

下一场比赛：

-赢下本场比赛后，迈阿密热火顺利晋级下一轮。他们将在当地时间本周六下午6点30分面对凯尔特人。ESPN2将对比赛进行现场直播。