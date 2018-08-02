白边享受在非洲的快乐时光

虽然去年白边没能参加NBA非洲赛，但是显然他从斯波，费兹戴尔和前队友鲁尔·邓那听到了不少关于非洲有趣见闻，所以在几个月前NBA询问他是否参加今年的非洲赛时，他知道该如何作出选择了。

“我想要能够前往非洲与当地建立起联系，然后看看另一端的世界。” 白边说。“融入到当地的社会中，体验训练营，见见其他的NBA球员。我希望能够让世界变得更好。”

在过去的几天中，白边参与了NBA在南非的篮球无疆界的活动中，NBA非洲赛将会在本周六正式进行。

除了和贾巴尔有过交流外（白边在听了莱利的不少故事后感觉他和贾巴尔就像是远房亲戚一样）29岁的他还与前队友鲁尔·邓有不少联系。

“我告诉他我希望能够去防守他，” 白边笑着说，“鲁尔是我心目中最佳的队友之一，我非常想念他，能够再次看到他感觉非常让人兴奋...他是一个非常不错的人，他非常热心。”

当然他对能够在大象保护区看到不少动物也感觉非常开心。

所以他在动物园里看到最酷的事情是什么呢？

“能够看到河马，同时看到一群鬣狗吃了一只斑马...这都是我在探索节目上经常看到的,” 白边说。“我看到他们吃了一只斑马，但是能够亲眼看到这些都非常难以想象。”

我这次旅途的终极目的就是体验这些新鲜事同时回馈当地的支持，当他回到迈阿密后他会重新拾回那些训练。

“我想要尽快的返回训练馆，向迈阿密展示一个健康的白边。”