2017-18赛季回顾：詹姆斯·约翰逊

在经历了2016-17赛季后，詹姆斯·约翰逊成为三名迈阿密热火新任队长中的一员。

他很好的承担队长的责任。

詹姆斯约翰逊在比赛关键时刻一次次从进攻或者是防守上帮助热火力挽狂澜。特别是詹姆斯约翰逊在下半赛季中将自己调整到最佳水平，成功帮助热火进入季后赛。

让我们看看有哪些詹姆斯·约翰逊的精彩回顾吧。

1月20日，热火与黄蜂：在比赛最后时刻，5秒时间内就得到了5分。

在2017-18赛季中有非常多的疯狂时刻，但是这个绝对是最疯狂的。

迈阿密热火在进入第四节时落后黄蜂10分，詹姆斯约翰逊在比赛最后完成了几乎不可能的任务，他在5秒时间内连得5分，帮助热火最终拿下了这场比赛（这也要感谢理查德森的抢断）。

在这个3分球之前，詹姆斯约翰逊飞速插入内线完成灌篮得分。

詹姆斯约翰逊本场比赛12投9中得到了22分，6个篮板和7个助攻以及全队最高10的正负值。

3月10日，热火与奇才：一锤定音

简单来说，詹姆斯约翰逊从完成一个单手扣篮后，就再也没有停下脚步。

这个前锋之后便多次冲入内线在油漆区内完成得分，同时在组织球队进攻上也是表现的非常出色。

詹姆斯约翰逊本场比赛9投8中得到了20分，5个助攻和2个篮板。

3月19日，热火与掘金：不计代价

加时赛总是非常激烈的，迈阿密热火和丹佛掘金都希望赢下这场比赛来锁定季后赛席位，詹姆斯·约翰逊在两个加时中的爆发帮助热火取得了胜利。

他究竟有什么样的表现呢？

他在两个加时中得到了18分，除了多个3分球外，他还积极冲击篮筐。当然，詹姆斯约翰逊的防守也使得米尔萨普在第四节后就没有得过分。

就像我们之前说的，他不记一切代价帮助热火取胜。

詹姆斯约翰逊本场比赛17投13中得到了31分，11个篮板和6个助攻。

3月27日，热火与骑士：接受挑战

在这场比赛之前，勒布朗詹姆斯已经帮助骑士取得了5连胜。

但是这对约翰逊来说并没有丝毫问题。

即使这个31岁的球员继续在进攻上发光发亮，但是他本场比赛最闪亮的还是在防守詹姆斯上。在他的防守下，勒布朗詹姆斯仅仅10投4中，并出现了6次失误。

这个数据真让人大吃一惊。.

詹姆斯约翰逊整场比赛11投7中得到了15分，9个篮板，5个助攻，3个盖帽和2个抢断和16的正负值。

4月16日，季后赛第二场：接近完美。

这场比赛你一定会记得德怀恩·韦德的表演，但是詹姆斯约翰逊的出色发挥也是赢下比赛的重要组成部分。

除了在防守上让西蒙斯出现麻烦外，他在进攻上不论是内线突破还是外线3分球都非常稳定。事实上他在本场比赛创下了球队记录，成为季后赛百分百命中率下进球数最多的球员。

这名前锋7投7中得到了18分，7个篮板，5个助攻，3个抢断和1个盖帽。