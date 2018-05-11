2017-18赛季回顾：泰勒·约翰逊

适应改变从来就不是一件简单的事情。

泰勒约翰逊在本赛季维特斯因为伤病缺席时就做的非常不错。这名26岁的球员在本赛季出场次数达到了39次，这也是他职业生涯的新高。

他在比赛中除了是一名强悍的防守球员，他的37.5%的3分球命中率也是热火常规赛中的一大利器。

让我们看看他本赛季最精彩的一些比赛吧。

12月9日，热火vs篮网：点燃墨西哥城

泰勒约翰逊的手感从比赛哨响的那一刻开始就热的发烫，他首先命中了他的前4次投篮，并且多次利用队友的挡拆完成干拔跳投。

即使他在比赛中最精彩的表现来自于上半场，但是这名后卫在热火这场比分两位数领先的比赛中扮演了重要的角色。

泰勒本场比赛11投8中得到了20分。

12月22日，热火vs小牛：稳定火力输出

泰勒约翰逊在这场面对小牛的比赛中表现的非常全面。

怎么样做到的呢?

首先他完成了很多极为精彩的传球，高难度的突破，以及一些跳投。当然还有第一节的一个底线插入扣篮，他在第四节得到了6分帮助热火在终场哨响前取得领先的优势。

泰勒约翰逊在本场比赛中12投8中得到了19分，7个篮板，4个助攻。

12月30日，热火vs魔术：第三节的爆发

泰勒本赛季在比赛中有中规中矩的表现，也会有像这场比赛第三节一样的爆发。

热火在本场比赛过半后落后对手16分，泰勒约翰逊几乎凭借一己之力在第三节帮助热火追回比分，他在这一节里11投10中得到了惊人的22分！

你没有听错，单节22分！

接着他在本场比赛结束前投进一记关键3分球以及罚进2分，帮助热火在比赛还有13.8秒时领先魔术5分。

泰勒约翰逊在本场比赛18投12中砍下赛季最高的31分，4个篮板和3个助攻。

2月24日，热火vs灰熊：保持进攻火力

泰勒约翰逊在进入这场比赛时就只有一个目标：赢下这场比赛。他一个人创造出9次罚球机会，并且全部命中。泰勒约翰逊同时一如既往的在全场进攻和外线3分球上保持火力输出。

约翰逊12投6中得到了球队最高的23分，2个篮板，2个抢断，1个助攻和1个盖帽。

3月21日，热火vs纽约：千万别忽视了他的存在

泰勒约翰逊在面对尼克斯的时候继续表现出他的全面，并帮助热火在最后以两位数比分领先对手。

本场比赛中他13投9中得到了22分，2个篮板和2个助攻。