2017-18赛季回顾：哈桑·怀特塞得

2017-18赛季可能对于白边来说是一个非常艰难的赛季，他在本赛季遭受一系列伤病的困扰迟迟不能找到之前的状态。

即使本赛季他没有达到我们对他期待的高度，但是白边在本赛季依然有着不少的高水平表现。

让我们看看他下面的这些精彩表现吧。

11月5日，热火vs快船：为了胜利不惜代价

从比赛一开始，白边就表现的非常积极并且很快找到了自己的状态。

不仅仅是他在比赛中多次拦截了小乔丹的空接，同时他还出色的防守了洛杉矶别的后卫突破内线。

在进攻上，白边努力冲击进攻篮板并完成了一些稳定的中距离投篮。

他本场比赛最精彩的表现就是在最后3秒时成功防守了格里芬的外线跳投，并赢下了比赛。

关键.

本场比赛，白边16投9中得到了球队最高的21分，17个篮板，3个抢断和2个盖帽。

11月17日，热火vs奇才：第四节的爆发

即使白边在本场比赛前三节的攻防两端都表现的不错，但是他本场比赛最佳的表现来自于第四节。

他在这一节比赛中侵略性的打发在面对杰森·史密斯和戈塔克时6投5中得到了11分。

白边本场比赛12投10中得到了22分和全队最高的16个篮板和2个盖帽。

1月17日，热火vs雄鹿：中场卫士

记住一点，没有人可以像他一样能盖帽。

这场比赛白边完全是换上了另外一套装备，他让雄鹿整场比赛都陷入困境中，这场比赛他得到了赛季最高的6个盖帽。没错，6个！

白边在面对亨森时有着他自己方法，他本场比赛最佳的盖帽来自于面对安特塔库波的防守。

当然，身高7尺的白边出色的利用了自身的力量优势面对密尔沃基的瘦弱内线12投10中得到了赛季最高的27分，以及14个篮板和6个盖帽。

1月29日，热火vs小牛

白边在本场比赛中简单的一人攻城拔寨，正面对抗诺威斯基。

感谢他的体系优势，这名28岁的球衣在本场比赛中拿下了一些关键的前场篮板球，第三节5投5中得到了10分。

全场比赛，白边15投10中得到了25分和14个篮板。

3月8日，热火vs 76人：接受挑战

面对超强中锋恩比德，白边没有花很多时间就找到了他的状态，开场前4次出手全部命中。除了在内线完成得分，这名球员还完成了一些中距离投篮和灌篮。

白边这场比赛的防守也丝毫没有懈怠，他给76人的全明星中锋送上了两次火辣的封盖。

白边本场比赛12投9中得到了26分，8个篮板。