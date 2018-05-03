2017-18赛季回顾:巴姆·阿德巴约

虽然阿德巴约在夏季联赛中吸引了不少人的目光，但是很难想象一个年仅20岁的新秀在迈阿密热火的常规赛中表现如此出色。

他做到了.

当哈桑·怀特塞得因为伤病缺席比赛后，阿德巴约得到了很多额外的出场时间，他在12月份和2月份都表现的非常出色。

当然很多的球衣都会记得他在这个赛季的扣篮表现，这名前肯塔基球员事实上向我们展示了许多不一样的东西。除了他在比赛中大量完成挡拆传球以外，在外线防守上他也展露出自己的能力。当你读到他这个赛季的数据时，你会更加清楚的了解到他的表现有多出色。

阿德巴约上赛季防守效率达到了102.1，他与温斯洛在替补球员防守效率中排名第一。他的对手在他的防守范围下（10英尺内）命中率平均下降10%。惊人的防守天赋，是不是跟热火的球风很相融呢？

让我们看看阿德巴约本赛季表现最出色的一些比赛吧。

11月28日与骑士的比赛：全队最高效率值

阿德巴约在面对克利夫兰骑士的比赛中表现的非常全面，他在比赛中有多次扣篮，投进一些跳投，同时还完成一个背后传球。

他本场耀眼的表现就是在第二节面对勒布朗·詹姆斯的防守，面对这名NBA超级巨星阿德巴约没有被詹姆斯的假动作欺骗，保持着自己的脚步，最终迫使后者投出空气球。

这对于一名新秀来说面对对手假动作能够从容面对，是多么难能可贵。

阿德巴约本场比赛得到了职业生涯最高的19分，7投7中，同时他还得到了6个篮板，2个助攻，1个盖帽和13的正负值。

12月3日与勇士的表现：从细微处做起

阿德巴约的数据在本场比赛中虽然并没有特别耀眼，但是如果看过这场比赛你就会发现这完全是另外一个剧本。

不论是钢板一样的挡拆，还是面对全明星球员库里时的出色防守，阿德巴约展现出同龄人没有的潜力。

这个年轻的球员本场比赛5投3中，在20分钟内得到了9分，2个篮板。

12月22日与达拉斯小牛：不知疲倦

在这场比赛随着阿德巴约的出场，热火开始火力全开，阿德巴约继续出色的完成挡拆，同时贡献了不少内线得分。

在本场比赛同样也有他对诺威斯基的一个回合的精彩防守。

阿德巴约整场比赛9投5中得到了14分，8个篮板，5个助攻和职业生涯最高的28的正负值。

1月9日与多伦多猛龙：统治第四节

这场比赛最让人印象深刻的自然是艾灵顿的绝杀上篮，但是不要忘记阿德巴约第四节野兽般的表现。在第四节开头后，阿德巴约就迅速找到了进攻的感觉，他在第四节6投4中得到了全队最高的8分。

防守端他贡献了5个盖帽，没错，5个盖帽！

阿德巴约本场比赛14投8中得到了16分，15个篮板，3个助攻和9的正负值，以及职业生涯最高的5个盖帽。

2月2日与费城76人

这场比赛展现了阿德巴约对热火球队文化的理解。

尽管热火在进入第四节时大比分落后对手，但是他和温斯洛率领热火打出一个30-7的进攻波，阿德巴约在第四节4投4中得到了10分，3个助攻。

换句话说，他为了赢下这场比赛拼尽全力了。

阿德巴约本场比赛9投5中得到了15分，13个篮板和职业生涯最高的6个助攻。