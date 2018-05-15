2017-18赛季回顾：奥利尼克

如果你在过去的几年时间里看了不少热火比赛的话，你对埃里克·里德电视解说时给球员一些绰号有一定印象吧！

可能没有别的热火球员会像首赛季的奥利尼克一样有这么多的绰号吧。

你需要我给你提及几个吗？

下面是一些他的绰号：

Kelly O Three(凯利－噢－三)

The Kelly O Show（凯利表演时刻）

Kelly Oh-My-lynyk（凯利－我的天啊－尼克）

当然还有Kelly Keeper(凯利卫士)

奥利尼克的这些绰号都来自于他出色控球能力和极高的篮球智商，他在来到热火后迅速的成为了热火进攻端上的大杀器，在奥利尼克出现在热火的场上时，热火每100个进攻回合中可以得到109.4分，这也是热火球员场上进攻力影响最高的数据。

奥利尼克在比赛最后5分钟分差不到5分的比赛中，投篮命中率34投17中达到了50%。

他绝对是热火场上非常有影响力的球员。

让我们看看他在本赛季有哪些精彩的比赛吧。

12月20日，热火vs凯尔特人：血洗老东家

排开外界的干扰，我们都知道一个球员在面对老东家的时候往往会更加上心。

奥利尼克在面对老东家凯尔特人的时候就似乎上升到了另外一个层次，他在这场比赛中得到了职业生涯最高的32分并彻底统治了第四节。

在这段时间里，这个7尺高的大个子手感就像着火了一样，他6投5中得到了14分。他同时还在比赛中面对杰伦·布朗和凯利·欧文的防守下完成暴扣。

奥利尼克本场比赛15投12中得到了32分，7个篮板，2个助攻，1个抢断和1个盖帽。

1月3日，热火vs活塞：全面

一个词总结奥利尼克与活塞的比赛中的表现—无解。

他在比赛中无论是3分球，还是低位单打，甚至是助攻队友，奥利尼克都表现的非常出色。

在经历了第一节的火热手感后，这名27岁的球员在第四节3投3中得到6分帮助热火最终锁定胜局。

全场比赛奥利尼克15投11中得到了全队最高的25分，赛季最高的13个篮板球和3个助攻。

3月19日，热火vs丹佛：职业生涯新高

这场比赛我们之前也介绍过詹姆斯·约翰逊神勇的加时表现，同时我们也不能忘记了奥利尼克是如何发挥的。（没有奥利尼克的疯狂表现，热火是很难赢下这场比赛的。）

不论是高难度突破上篮还是外线快速3分球，这名来自加拿大的球员都将尤克奇和普朗利戏耍在股掌之间。奥利尼克这场比赛在防守端的贡献也是热火赢球的关键，他本场比赛贡献了职业生涯最高的4次盖帽。

奥利尼克在这场比赛中，16投11中得到了30分，8个篮板，6个助攻，18的正负值也是排名全队第一。

数据霸屏了。

3月21日，热火vs尼克斯：控场大师

即使奥利尼克在本赛季有着不少精彩的传球，但是这场比赛绝对是他本赛季传球表演最佳的，除了作为传切中轴为队友做球外，奥利尼克的突破分球也是像上一场面对掘金时一样出色。

这个技术出色的大个子得到了职业生涯最高的10个助攻，0个失误，同时他11投8中得到了22分，5个篮板和赛季最高的32的正负值。

真棒.

3月27日，热火vs骑士：用脑子打球

奥利尼克从比赛一开始就利用了骑士脆弱的内线防守寻取优势，并在骑士油漆区内频频得分。

他在比赛第二节6投4中得到了10分更是帮助热火将领先优势扩大到两位数，他在第四节继续保持火热手感，投篮3投3中得到了9分。

奥利尼克将他自己的印记留在各个时间段中。

奥利尼克全场比赛9投7中得到了全队最高的19分，5个篮板，3个助攻和全队最高的3个抢断以及19的正负值。