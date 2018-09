View 2018 Training Camp Roster

Below is the Cleveland Cavaliers’ 2018 Training Camp roster.

Camp officially opens Tuesday, September 25th.

NUMBER NAME POS HT WT DOB PRIOR TO PROS/COUNTRY YRS PRO 8 Jordan Clarkson G 6-5 194 6/7/92 Missouri / USA 5th 35 Bonzie Colson F 6-6 225 1/12/96 Notre Dame / USA R 15 Sam Dekker F 6-9 230 5/6/94 Wisconsin / USA 4th 9 Channing Frye F/C 7-0 230 5/17/83 Arizona / USA 13th 3 George Hill G 6-3 188 5/4/86 IUPUI / USA 11th 10 *John Holland G 6-5 205 11/6/88 Boston University / USA 2nd 1 Rodney Hood G 6-8 206 10/20/92 Duke / USA 5th 26 Kyle Korver G/F 6-7 212 3/17/81 Creighton / USA 16th 0 Kevin Love F/C 6-10 251 9/7/88 UCLA / USA 11th 22 Larry Nance Jr. F 6-9 230 1/1/93 Wyoming / USA 4th 12 David Nwaba G 6-4 219 1/14/93 Cal Poly / USA 3rd 16 Cedi Osman F 6-8 215 4/8/95 Anadolu Efes (Turkey) / Macedonia 2nd 20 *Billy Preston F 6-10 240 10/26/97 Kansas / USA R 6 Levi Randolph G 6-5 205 10/3/92 Alabama / USA R 2 Collin Sexton G 6-2 190 1/4/99 Alabama / USA R 24 Kobi Simmons G 6-4 170 7/4/97 Arizona / USA 2nd 5 JR Smith G/F 6-6 225 9/9/85 Lakewood (NJ) / USA 15th 4 Isaiah Taylor G 6-3 170 7/11/94 Texas / USA 3rd 13 Tristan Thompson F/C 6-10 238 3/13/91 Texas / USA 8th 41 Ante Zizic C 6-11 254 1/4/97 Darussafaka (Turkey) / Croatia 2nd

*Two-Way Player