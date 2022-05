Les Chicago Bulls et les Detroit Pistons joueront un match de saison régulière à Paris en janvier 2023

LONDRES ET PARIS, 24 Mai, 2022 – La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd'hui que le NBA Paris Game 2023 opposera les Chicago Bulls, six fois champions NBA, et les Detroit Pistons, trois fois champions NBA. Ils joueront un match de saison régulière à l'Accor Arena de Paris le jeudi 19 janvier 2023.

Les tickets pour le NBA Paris Game 2023 seront mis en vente à une date ultérieure. Les fans peuvent manifester leur intérêt pour les tickets, accéder aux informations sur la prévente et plus encore en visitant NBAEvents.com/ParisGame.

Le NBA Paris Game 2023 marquera le troisième match des Bulls à Paris, après avoir joué deux matchs de pré-saison dans la capitale française en 1997. Chicago compte actuellement DeMar DeRozan, cinq fois NBA All-Star, Zach LaVine, deux fois NBA All-Star et vainqueur du Slam Dunk Contest, et Nikola Vučević (Monténégro), deux fois NBA All-Star. Les Bulls ont remporté six championnats NBA en huit ans, devenant seulement la troisième franchise de l'histoire de la ligue à remporter deux fois trois titres consécutifs (1991-93 et 1996-98).

Les Pistons joueront leur premier match en France, ayant déjà joué des matchs de saison régulière à Londres (2013) et à Mexico (2019). Detroit compte actuellement dans ses rangs Cade Cunningham, premier choix de la Draft 2021, Jerami Grant, médaillé d'or olympique 2020, Killian Hayes, 7e choix de la draft 2020 (France) ainsi que Saddiq Bey et Isaiah Stewart, membres de l'équipe NBA All-Rookie 2021. Les Pistons ont remporté des titres NBA en 1989, 1990 et 2004 et ont participé à six finales consécutives de conférence Est de 2003 à 2008.

Le NBA Paris Game 2023 sera le premier match de la NBA en Europe depuis 2020 et le 12e match de la ligue en France depuis 1991. Le NBA Paris Game 2020 - le premier match de saison régulière NBA à Paris - a eu lieu le 24 janvier 2020 et a opposé les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks.

En plus du NBA Paris Game 2023, la ligue et ses partenaires organiseront des activités interactives pour les fans, des initiatives locales NBA Cares et des programmes de développement du basket-ball pour les jeunes Jr. NBA qui feront vivre l'expérience NBA aux fans de la capitale française.

Le match et les événements qui l'entourent seront soutenus par une liste de partenaires marketing, dont Foot Locker, Française des Jeux, Gatorade, Nike, SAP, Tissot et Yop, et d'autres partenaires qui seront annoncés dans les mois à venir.

La présence de la NBA en France remonte à plus de 35 ans. Les matchs et les programmes de la NBA sont diffusés en France depuis la saison 1984-85, et la ligue a joué son premier match en France en 1991. En plus des 12 matchs de pré-saison et de saison régulière en France, la ligue a organisé des événements interactifs pour les fans, des apparitions de joueurs actuels et anciens, des initiatives de sensibilisation communautaires NBA Cares et en 2007, "Basketball Without Borders", le programme mondial de développement du basket-ball et de sensibilisation de la communauté de la NBA et de la FIBA qui a permis à sept joueurs français d'être draftés en NBA ou signés comme agents libres, dont Hayes.

En début de saison 2021-2022, la ligue comptait 12 joueurs français. Au cours de la saison 2021-22, les matchs et la programmation de la NBA ont été diffusés en direct en France sur beIN SPORTS et via le NBA League Pass - le service premium d'abonnement aux matchs en direct de la ligue - dont 48 matchs le week-end en primetime dans le cadre de l'initiative de la ligue " NBA Saturdays and NBA Sundays presented by NBA 2K22 ". Le programme Jr. NBA "Challenges Benjamin(e)s" en partenariat avec la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), qui en est à sa 12e année, a touché plus de 260 000 garçons et filles à travers le pays depuis la saison 2009-10. En plus de la FFBB, la NBA s'est également associée à l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) - un organisme gouvernemental qui supervise l'organisation et le développement des activités sportives dans les écoles - pour gérer la Ligue Jr. NBA FFBB UNSS 2022 pour les garçons et les filles à Marseille.

Les fans en France peuvent trouver plus d'informations sur la NBA sur NBA.com/France, le site officiel de la ligue en France hébergé sur beINSports.com, ainsi que sur Facebook (NBA France), Twitter (@NBAFrance) et Instagram (@NBAEurope). Les fans en France peuvent également acheter les derniers produits dérivés de la NBA sur NBAStore.eu.

Citations des dirigeants:



Artūras Karnišovas, Chicago Bulls Executive Vice President – Basketball Operations:

"C'est un grand honneur de ramener le basket des Chicago Bulls à Paris pour le NBA Paris Game 2023 - un événement qui illustre l'engagement de la ligue à amplifier l'impact national et mondial du basket. Ayant joué plusieurs matchs à Paris au cours de ma carrière, je sais à quel point cet événement sera spécial pour nos joueurs, notre organisation et notre fanbase internationale. Nous sommes impatients de représenter Chicago à l'étranger et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de le faire."

Troy Weaver, Detroit Pistons General Manager: "L'organisation des Detroit Pistons est ravie d'affronter les Chicago Bulls et de jouer notre tout premier match en France. Jouer un match de saison régulière à Paris sera une grande expérience pour nos joueurs et nos entraîneurs et nous sommes impatients de présenter le basket-ball de Detroit à un public international."

Ralph Rivera, NBA Europe and Middle East Managing Director:

"Les Chicago Bulls et les Detroit Pistons sont deux des franchises les plus historiques de la NBA et présentent un mélange passionnant de jeunes joueurs en pleine ascension et de vedettes établies. Accueillir les Bulls et les Pistons à Paris pour notre deuxième match de la saison régulière sera un moment fort pour les fans en France et en Europe, et avec Paris qui accueillera les Jeux olympiques d'été en 2024, le basket-ball et la NBA sont bien positionnés pour une croissance continue en France dans les années à venir."

Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport Pierre Rabadan:

"La Ville de Paris est extrêmement fière d'accueillir des équipes aussi emblématiques que les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. C'est une affiche excitante qui rappelle la confrontation historique entre ces deux franchises de la conférence Est. Les amateurs de basket-ball en France attendaient avec impatience de pouvoir de nouveau assister à un match de cette envergure. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires de la NBA d'avoir à nouveau choisi Paris pour ce match de saison régulière. Paris vibre pour le basket toute l'année et cet événement majeur contribuera à développer cette dynamique. Il n'y aucun doute sur l'enthousiasme qui sera exprimé par les Parisiens lors de l'officialisation de l'événement !"

Nicolas Dupeux, Directeur général Accor Arena:

"L'Accor Arena a fièrement accueilli le tout premier match de saison régulière de la NBA en France en 2020, ce qui a captivé les fans et permis de présenter notre installation de classe mondiale à un public mondial. C'est donc un honneur d'accueillir à nouveau un match de saison régulière en 2023, qui offrira aux fans un grand spectacle de sportivité et de divertissement, alors que l'audace et l'excellence continuent de guider notre programmation."