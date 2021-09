Full Trail Blazers Rankings On NBA 2K22

Last week NBA 2K22, the latest edition of the popular NBA video game, dropped on all of the major platforms. Many of you already own it! But for those of you who don't, here is the full digest of player ratings for the 2021-22 Portland Trail Blazers roster, at least those who are under contract for next season, along with their skills categories.

As one would expect, Damian Lillard is the highest-rated player on the team -- not to mention the ninth-highest rating in the NBA -- with an overall rating of 94 with CJ McCollum, Jusuf Nurkic, Norman Powell and Robert Covington, also known as Portland's starting lineup for the upcoming season, rounding out the top five. As a whole, the Trail Blazers have a rating of 81, which puts them right about in the middle of the league, and are in the second of three tiers. One of the nice things about the NBA2K franchise is that they update the rankings periodically throughout the season, but this is where they'll start.

DAMIAN LILLARD: OFFENSIVE THREAT (Inside Scoring, Playmaking, Mid-Range Scoring)

OVR: 94 INS: A+ MID: A 3PT: A INS D: F PER D: B- PLMK: A+ REB: D PHYS: A+ IQ: A- LAYUP: 96 STDUNK: 25 DUNK: 85 CLOSE: 84 MID: 88 3PT: 87 FT: 93 PHOOK: 30 PFADE: 38 POSTC: 42 FOUL: 94 SHOTIQ: 98 PASS: 88 BALL: 95 SPD/BALL: 87 HANDS: 98 PASSIQ: 95 VISION: 79 OCNST: 98 ID: 25 PD: 69 STEAL: 41 BLOCK: 40 OREB: 32 DREB: 53 LQUI: 76 HELPDIQ: 72 PSPER: 77 DCNST: 55 SPEED: 88 ACCEL: 88 STR: 63 VERT: 89 STAM: 97 INTNGBL: 98 HSTL: 95 DUR: 98 POT: 94

CJ MCCOLLUM: SHOT CREATOR (Mid-Range Scoring, 3PT Scoring, Inside Scoring)

OVR: 85 INS: B- MID: A+ 3PT: A- INS D: D- PER D: B- PLMK: A- REB: D PHYS: B+ IQ: B- LAYUP: 80 STDUNK: 30 DUNK: 40 CLOSE: 89 MID: 97 3PT: 84 FT: 83 PHOOK: 38 PFADE: 46 POSTC: 32 FOUL: 69 SHOTIQ: 95 PASS: 78 BALL: 86 SPD/BALL: 82 HANDS: 91 PASSIQ: 80 VISION: 71 OCNST: 90 ID: 35 PD: 68 STEAL: 41 BLOCK: 51 OREB: 35 DREB: 51 LQUI: 71 HELPDIQ: 69 PSPER: 50 DCNST: 60 SPEED: 82 ACCEL: 84 STR: 60 VERT: 80 STAM: 98 INTNGBL: 98 HSTL: 95 DUR: 80 POT: 86

JUSUF NURKIC: GLASS-CLEANING LOCKDOWN (Rebounding, Inside Scoring, Post Defense)

OVR: 81 INS: B- MID: C 3PT: C+ INS D: A- PER D: D- PLMK: C- REB: A PHYS: D- IQ: B+ LAYUP: 68 STDUNK: 75 DUNK: 65 CLOSE: 86 MID: 72 3PT: 76 FT: 64 PHOOK: 80 PFADE: 72 POSTC: 75 FOUL: 70 SHOTIQ: 88 PASS: 60 BALL: 40 SPD/BALL: 25 HANDS: 85 PASSIQ: 82 VISION: 70 OCNST: 75 ID: 78 PD: 45 STEAL: 63 BLOCK: 80 OREB: 71 DREB: 92 LQUI: 49 HELPDIQ: 79 PSPER: 60 DCNST: 70 SPEED: 51 ACCEL: 37 STR: 90 VERT: 50 STAM: 86 INTNGBL: 85 HSTL: 75 DUR: 72 POT: 83

NORMAN POWELL: SHOOTER (Inside Scoring, 3PT Scoring, Mid-Range Scoring)

OVR: 80 INS: B MID: B+ 3PT: A- INS D: C- PER D: B+ PLMK: B REB: D PHYS: B- IQ: A- LAYUP: 96 STDUNK: 25 DUNK: 85 CLOSE: 84 MID: 88 3PT: 87 FT: 93 PHOOK: 30 PFADE: 32 POSTC: 28 FOUL: 69 SHOTIQ: 95 PASS: 74 BALL: 79 SPD/BALL: 77 HANDS: 88 PASSIQ: 75 VISION: 37 OCNST: 85 ID: 50 PD: 79 STEAL: 53 BLOCK: 45 OREB: 35 DREB: 47 LQUI: 78 HELPDIQ: 77 PSPER: 74 DCNST: 75 SPEED: 79 ACCEL: 83 STR: 46 VERT: 80 STAM: 92 INTNGBL: 80 HSTL: 90 DUR: 82 POT: 80

ROBERT COVINGTON: 2-WAY STRETCH FOUR (3PT Scoring, Perimeter Defense, Post Defense)

OVR: 78 INS: D- MID: C- 3PT: A- INS D: A- PER D: A PLMK: C REB: B- PHYS: C+ IQ: B- LAYUP: 68 STDUNK: 55 DUNK: 65 CLOSE: 74 MID: 69 3PT: 83 FT: 83 PHOOK: 59 PFADE: 88 POSTC: 59 FOUL: 34 SHOTIQ: 55 PASS: 65 BALL: 70 SPD/BALL: 65 HANDS: 70 PASSIQ: 66 VISION: 33 OCNST: 35 ID: 79 PD: 83 STEAL: 77 BLOCK: 73 OREB: 38 DREB: 75 LQUI: 83 HELPDIQ: 85 PSPER: 83 DCNST: 80 SPEED: 68 ACCEL: 69 STR: 62 VERT: 70 STAM: 85 INTNGBL: 85 HSTL: 75 DUR: 82 POT: 78

CODY ZELLER: GLASS CLEANER (Rebounding, Inside Scoring, Mid-Range Scoring)

OVR: 78 INS: C+ MID: C- 3PT: D- INS D: C+ PER D: F PLMK: D+ REB: A PHYS: C+ IQ: C- LAYUP: 68 STDUNK: 75 DUNK: 75 CLOSE: 86 MID: 70 3PT: 38 FT: 73 PHOOK: 72 PFADE: 68 POSTC: 92 FOUL: 75 SHOTIQ: 80 PASS: 68 BALL: 40 SPD/BALL: 31 HANDS: 79 PASSIQ: 64 VISION: 50 OCNST: 85 ID: 60 PD: 37 STEAL: 41 BLOCK: 56 OREB: 83 DREB: 82 LQUI: 54 HELPDIQ: 76 PSPER: 60 DCNST: 55 SPEED: 70 ACCEL: 40 STR: 75 VERT: 80 STAM: 89 INTNGBL: 55 HSTL: 95 DUR: 84 POT: 78

LARRY NANCE JR.: BALANCED SCORER (Inside Scoring, Mid-Range Scoring, 3PT Scoring)

OVR: 77 INS: B+ MID: B 3PT: B INS D: B PER D: D+ PLMK: C+ REB: B- PHYS: B- IQ: B- LAYUP: 72 STDUNK: 85 DUNK: 85 CLOSE: 81 MID: 79 3PT: 79 FT: 61 PHOOK: 58 PFADE: 54 POSTC: 69 FOUL: 60 SHOTIQ: 95 PASS: 69 BALL: 64 SPD/BALL: 49 HANDS: 78 PASSIQ: 70 VISION: 57 OCNST: 70 ID: 68 PD: 48 STEAL: 86 BLOCK: 53 OREB: 52 DREB: 73 LQUI: 61 HELPDIQ: 75 PSPER: 89 DCNST: 55 SPEED: 65 ACCEL: 60 STR: 69 VERT: 86 STAM: 88 INTNGBL: 70 HSTL: 85 DUR: 83 POT: 78

TONY SNELL: SHOOTER (3PT Scoring, Mid-Range Scoring, Inside Scoring)

OVR: 75 INS: C- MID: B- 3PT: A INS D: D PER D: B+ PLMK: C+ REB: D PHYS: C- IQ: B- LAYUP: 70 STDUNK: 35 DUNK: 75 CLOSE: 70 MID: 77 3PT: 87 FT: 88 PHOOK: 33 PFADE: 48 POSTC: 43 FOUL: 54 SHOTIQ: 80 PASS: 69 BALL: 77 SPD/BALL: 60 HANDS: 85 PASSIQ: 74 VISION: 34 OCNST: 60 ID: 40 PD: 78 STEAL: 32 BLOCK: 50 OREB: 35 DREB: 50 LQUI: 77 HELPDIQ: 74 PSPER: 77 DCNST: 70 SPEED: 68 ACCEL: 67 STR: 48 VERT: 72 STAM: 81 INTNGBL: 60 HSTL: 85 DUR: 82 POT: 75

ANFERNEE SIMONS: SHOOTER (3PT Scoring, Inside Scoring, Mid-Range Scoring)

OVR: 75 INS: B MID: B+ 3PT: A- INS D: F PER D: C- PLMK: B REB: D PHYS: C IQ: C- LAYUP: 73 STDUNK: 40 DUNK: 89 CLOSE: 55 MID: 82 3PT: 84 FT: 78 PHOOK: 25 PFADE: 44 POSTC: 32 FOUL: 69 SHOTIQ: 79 PASS: 78 BALL: 78 SPD/BALL: 79 HANDS: 75 PASSIQ: 79 VISION: 43 OCNST: 80 ID: 34 PD: 59 STEAL: 35 BLOCK: 40 OREB: 31 DREB: 56 LQUI: 76 HELPDIQ: 50 PSPER: 55 DCNST: 30 SPEED: 86 ACCEL: 89 STR: 27 VERT: 90 STAM: 79 INTNGBL: 80 HSTL: 80 DUR: 80 POT: 76

NASSIR LITTLE: Well-Rounded Wing (Inside scoring, 3PT scoring, Mid-Range scorin)

OVR: 73 INS: B- MID: B- 3PT: B INS D: B PER D: B- PLMK: D+ REB: B- PHYS: A- IQ: D LAYUP: 79 STDUNK: 35 DUNK: 82 CLOSE: 74 MID: 76 3PT: 79 FT: 80 PHOOK: 54 PFADE: 52 POSTC: 59 FOUL: 50 SHOTIQ: 60 PASS: 52 BALL: 65 SPD/BALL: 68 HANDS: 80 PASSIQ: 49 VISION: 29 OCNST: 45 ID: 68 PD: 70 STEAL: 30 BLOCK: 57 OREB: 51 DREB: 67 LQUI: 77 HELPDIQ: 70 PSPER: 65 DCNST: 55 SPEED: 77 ACCEL: 79 STR: 70 VERT: 81 STAM: 85

BEN MCLEMORE: Three-point shooter (Inside scoring, 3PT scoring, Mid-Range scoring)

OVR: 71 INS: C+ MID: C- 3PT: B- INS D: C PER D: C+ PLMK: B- REB: D PHYS: B- IQ: C LAYUP: 78 STDUNK: 40 DUNK: 80 CLOSE: 60 MID: 69 3PT: 77 FT: 74 PHOOK: 42 PFADE: 56 POSTC: 42 FOUL: 69 SHOTIQ: 80 PASS: 75 BALL: 74 SPD/BALL: 67 HANDS: 85 PASSIQ: 78 VISION: 32 OCNST: 70 ID: 55 PD: 65 STEAL: 40 BLOCK: 47 OREB: 33 DREB: 51 LQUI: 72 HELPDIQ: 68 PSPER: 47 DCNST: 60 SPEED: 70 ACCEL: 72 STR: 54 VERT: 83 STAM: 90 INTNGBL: 55 HSTL: 79 DUR: 84 POT: 75

GREG BROWN: Athletic finisher (Insider scoring, Athleticism, 3PT scoring)

OVR: 69 INS: C+ MID: C- 3PT: C- INS D: C+ PER D: C PLMK: D REB: C+ PHYS: B IQ: F LAYUP: 72 STDUNK: 75 DUNK: 80 CLOSE: 70 MID: 69 3PT: 70 FT: 70 PHOOK: 52 PFADE: 49 POSTC: 52 FOUL: 40 SHOTIQ: 60 PASS: 45 BALL: 68 SPD/BALL: 65 HANDS: 68 PASSIQ: 35 VISION: 27 OCNST: 30 ID: 62 PD: 62 STEAL: 42 BLOCK: 56 OREB: 49 DREB: 62 LQUI: 65 HELPDIQ: 60 PSPER: 53 DCNST: 45 SPEED: 78 ACCEL: 78 STR: 40 VERT: 98 STAM: 80 INTNGBL: 50 HSTL: 80 DUR: 83 POT: 76

CJ ELLEBY: Prospect (Mid-Range scoring, 3PT scoring, Athleticism)

OVR: 68 INS: F MID: C- 3PT: C- INS D: C- PER D: C+ PLMK: D+ REB: C+ PHYS: C IQ: F LAYUP: 65 STDUNK: 40 DUNK: 50 CLOSE: 64 MID: 70 3PT: 68 FT: 76 PHOOK: 35 PFADE: 51 POSTC: 45 FOUL: 52 SHOTIQ: 50 PASS: 50 BALL: 62 SPD/BALL: 64 HANDS: 85 PASSIQ: 60 VISION: 33 OCNST: 40 ID: 48 PD: 67 STEAL: 43 BLOCK: 53 OREB: 55 DREB: 55 LQUI: 71 HELPDIQ: 62 PSPER: 60 DCNST: 50 SPEED: 69 ACCEL: 69 STR: 58 VERT: 72 STAM: 81 INTNGBL: 85 HSTL: 68 DUR: 81 POT: 74