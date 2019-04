2019 Western Conference playoff scenarios

Below is an outline of the playoff scenarios for Western Conference teams heading into the final two days of the 2018-19 regular season. As of the morning of April 9, the following overall seeding scenarios are possible:

No. 1 seed: Golden State Warriors

No. 2 seed: Denver Nuggets OR Houston Rockets

No. 3 seed: Denver Nuggets, Houston Rockets OR Portland Trail Blazers

No. 4 seed: Houston Rockets, Portland Trail Blazers OR Utah Jazz

No. 5 seed: Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers OR Utah Jazz

No. 6 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs OR Utah Jazz

No. 7 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder OR San Antonio Spurs

No. 8 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder OR San Antonio Spurs

* * *

For a PDF version of the table below, click here | For Eastern Conference scenarios, click here

* * *

WESTERN CONFERENCE PLAYOFF SCENARIOS, No. 2-4 seeds HOU-OKC, April 9, 9:30 ET DEN-UTA, April 9, 9 ET POR-LAL, Aprl 9, 10:30 ET MIN-DEN, April 10, 10:30 ET SAC-POR, April 10, 10:30 ET No. 2 seed No. 3 seed No. 4 seed HOU DEN POR DEN POR DEN HOU POR HOU DEN POR DEN SAC DEN HOU POR HOU DEN POR MIN POR HOU DEN POR HOU DEN POR MIN SAC HOU DEN POR HOU DEN LAL DEN POR DEN HOU POR HOU DEN LAL DEN SAC DEN HOU POR HOU DEN LAL MIN POR HOU DEN POR HOU DEN LAL MIN SAC HOU DEN POR HOU UTA POR DEN POR HOU DEN POR HOU UTA POR DEN SAC HOU DEN POR HOU UTA POR MIN POR HOU DEN POR HOU UTA POR MIN SAC HOU DEN POR HOU UTA LAL DEN POR HOU DEN POR HOU UTA LAL DEN SAC HOU DEN ^POR/UTA HOU UTA LAL MIN POR HOU DEN POR HOU UTA LAL MIN SAC HOU DEN ^POR/UTA OKC DEN POR DEN POR DEN POR HOU OKC DEN POR DEN SAC DEN HOU POR OKC DEN POR MIN POR DEN POR HOU OKC DEN POR MIN SAC DEN HOU POR OKC DEN LAL DEN POR DEN HOU POR OKC DEN LAL DEN SAC DEN HOU POR OKC DEN LAL MIN POR DEN HOU POR OKC DEN LAL MIN SAC DEN HOU POR OKC UTA POR DEN POR DEN POR HOU OKC UTA POR DEN SAC DEN HOU POR OKC UTA POR MIN POR HOU DEN POR OKC UTA POR MIN SAC HOU DEN POR OKC UTA LAL DEN POR DEN HOU POR OKC UTA LAL DEN SAC DEN HOU ^POR/UTA OKC UTA LAL MIN POR HOU DEN POR OKC UTA LAL MIN SAC HOU DEN ^POR/UTA

^ = Utah can be No. 4 seed by virtue of tiebreaker with Portland if both teams finish with 51 wins

WESTERN CONFERENCE PLAYOFF SCENARIOS, No. 5-8 seeds UTA-DEN, April 9, 9 ET HOU-OKC, April 9, 9:30 ET DAL-SAS, April 10, 8 ET OKC-MIL, April 10, 8 ET UTA-LAC, April 10, 10:30 ET No. 5 seed No. 6 seed No. 7 seed No. 8 seed UTA HOU SAS OKC LAC UTA SAS LAC OKC UTA HOU SAS OKC UTA ^UTA/POR SAS OKC LAC UTA HOU SAS MIL LAC UTA SAS LAC OKC UTA HOU SAS MIL UTA ^UTA/POR SAS OKC LAC UTA HOU DAL OKC LAC UTA LAC OKC SAS UTA HOU DAL OKC UTA ^UTA/POR OKC SAS LAC UTA HOU DAL MIL LAC UTA LAC SAS OKC UTA HOU DAL MIL UTA ^UTA/POR SAS LAC OKC UTA OKC SAS OKC LAC UTA OKC SAS LAC UTA OKC SAS OKC UTA ^UTA/POR OKC SAS LAC UTA OKC SAS MIL LAC UTA SAS LAC OKC UTA OKC SAS MIL UTA ^UTA/POR SAS OKC LAC UTA OKC DAL OKC LAC UTA OKC LAC SAS UTA OKC DAL OKC UTA ^UTA/POR OKC SAS LAC UTA OKC DAL MIL LAC UTA OKC LAC SAS UTA OKC DAL MIL UTA ^UTA/POR OKC SAS LAC DEN HOU SAS OKC LAC UTA SAS LAC OKC DEN HOU SAS OKC UTA UTA SAS OKC LAC DEN HOU SAS MIL LAC UTA SAS LAC OKC DEN HOU SAS MIL UTA UTA SAS OKC LAC DEN HOU DAL OKC LAC UTA LAC OKC SAS DEN HOU DAL OKC UTA UTA OKC SAS LAC DEN HOU DAL MIL LAC UTA LAC SAS OKC DEN HOU DAL MIL UTA UTA SAS LAC OKC DEN OKC SAS OKC LAC OKC UTA SAS LAC DEN OKC SAS OKC UTA UTA OKC SAS LAC DEN OKC SAS MIL LAC UTA SAS LAC OKC DEN OKC SAS MIL UTA UTA SAS OKC LAC DEN OKC DAL OKC LAC OKC UTA LAC SAS DEN OKC DAL OKC UTA UTA OKC SAS LAC DEN OKC DAL MIL LAC UTA OKC LAC SAS DEN OKC DAL MIL UTA UTA OKC SAS LAC

^ = Utah can be No. 4 seed by virtue of tiebreaker with Portland if both teams finish with 51 wins

(Updated through games of Sunday, April 7)

* * *