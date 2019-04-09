2019 Western Conference playoff scenarios

Below is an outline of the playoff scenarios for Western Conference teams heading into the final two days of the 2018-19 regular season. As of the morning of April 9, the following overall seeding scenarios are possible:
No. 1 seed: Golden State Warriors
No. 2 seed: Denver Nuggets OR Houston Rockets
No. 3 seed: Denver Nuggets, Houston Rockets OR Portland Trail Blazers
No. 4 seed: Houston Rockets, Portland Trail Blazers OR Utah Jazz
No. 5 seed: Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers OR Utah Jazz
No. 6 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs OR Utah Jazz
No. 7 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder OR San Antonio Spurs
No. 8 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder OR San Antonio Spurs
* * *
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* * *
|HOU-OKC, April 9, 9:30 ET
|DEN-UTA, April 9, 9 ET
|POR-LAL, Aprl 9, 10:30 ET
|MIN-DEN, April 10, 10:30 ET
|SAC-POR, April 10, 10:30 ET
|No. 2 seed
|No. 3 seed
|No. 4 seed
|HOU
|DEN
|POR
|DEN
|POR
|DEN
|HOU
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|DEN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|MIN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|MIN
|SAC
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|DEN
|LAL
|DEN
|POR
|DEN
|HOU
|POR
|HOU
|DEN
|LAL
|DEN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|HOU
|DEN
|LAL
|MIN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|DEN
|LAL
|MIN
|SAC
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|POR
|DEN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|POR
|DEN
|SAC
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|POR
|MIN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|POR
|MIN
|SAC
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|LAL
|DEN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|LAL
|DEN
|SAC
|HOU
|DEN
|^POR/UTA
|HOU
|UTA
|LAL
|MIN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|HOU
|UTA
|LAL
|MIN
|SAC
|HOU
|DEN
|^POR/UTA
|OKC
|DEN
|POR
|DEN
|POR
|DEN
|POR
|HOU
|OKC
|DEN
|POR
|DEN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|DEN
|POR
|MIN
|POR
|DEN
|POR
|HOU
|OKC
|DEN
|POR
|MIN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|DEN
|LAL
|DEN
|POR
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|DEN
|LAL
|DEN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|DEN
|LAL
|MIN
|POR
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|DEN
|LAL
|MIN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|UTA
|POR
|DEN
|POR
|DEN
|POR
|HOU
|OKC
|UTA
|POR
|DEN
|SAC
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|UTA
|POR
|MIN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|OKC
|UTA
|POR
|MIN
|SAC
|HOU
|DEN
|POR
|OKC
|UTA
|LAL
|DEN
|POR
|DEN
|HOU
|POR
|OKC
|UTA
|LAL
|DEN
|SAC
|DEN
|HOU
|^POR/UTA
|OKC
|UTA
|LAL
|MIN
|POR
|HOU
|DEN
|POR
|OKC
|UTA
|LAL
|MIN
|SAC
|HOU
|DEN
|^POR/UTA
^ = Utah can be No. 4 seed by virtue of tiebreaker with Portland if both teams finish with 51 wins
|UTA-DEN, April 9, 9 ET
|HOU-OKC, April 9, 9:30 ET
|DAL-SAS, April 10, 8 ET
|OKC-MIL, April 10, 8 ET
|UTA-LAC, April 10, 10:30 ET
|No. 5 seed
|No. 6 seed
|No. 7 seed
|No. 8 seed
|UTA
|HOU
|SAS
|OKC
|LAC
|UTA
|SAS
|LAC
|OKC
|UTA
|HOU
|SAS
|OKC
|UTA
|^UTA/POR
|SAS
|OKC
|LAC
|UTA
|HOU
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|MIL
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|UTA
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|UTA
|HOU
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|MIL
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|^UTA/POR
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|UTA
|HOU
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|UTA
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|UTA
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|^UTA/POR
|OKC
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|UTA
|HOU
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|MIL
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|UTA
|HOU
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|MIL
|UTA
|^UTA/POR
|SAS
|LAC
|OKC
|UTA
|OKC
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|OKC
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|UTA
|OKC
|SAS
|LAC
|UTA
|OKC
|SAS
|OKC
|UTA
|^UTA/POR
|OKC
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|LAC
|UTA
|OKC
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|MIL
|LAC
|UTA
|SAS
|LAC
|OKC
|UTA
|OKC
|SAS
|MIL
|UTA
|^UTA/POR
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|OKC
|LAC
|UTA
|OKC
|DAL
|OKC
|LAC
|UTA
|OKC
|LAC
|SAS
|UTA
|OKC
|DAL
|OKC
|UTA
|^UTA/POR
|OKC
|SAS
|LAC
|UTA
|OKC
|DAL
|MIL
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|UTA
|OKC
|LAC
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|UTA
|OKC
|DAL
|MIL
|UTA
|^UTA/POR
|OKC
|SAS
|LAC
|DEN
|HOU
|SAS
|OKC
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|UTA
|SAS
|LAC
|OKC
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|HOU
|SAS
|OKC
|UTA
|UTA
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|DEN
|HOU
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|MIL
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|UTA
|SAS
|LAC
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|HOU
|SAS
|MIL
|UTA
|UTA
|SAS
|OKC
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|DEN
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|OKC
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|UTA
|LAC
|OKC
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|DEN
|HOU
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|OKC
|UTA
|UTA
|OKC
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|LAC
|DEN
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|DAL
|MIL
|LAC
|UTA
|LAC
|SAS
|OKC
|DEN
|HOU
|DAL
|MIL
|UTA
|UTA
|SAS
|LAC
|OKC
|DEN
|OKC
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|OKC
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|OKC
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|SAS
|LAC
|DEN
|OKC
|SAS
|OKC
|UTA
|UTA
|OKC
|SAS
|LAC
|DEN
|OKC
|SAS
|MIL
|LAC
|UTA
|SAS
|LAC
|OKC
|DEN
|OKC
|SAS
|MIL
|UTA
|UTA
|SAS
|OKC
|LAC
|DEN
|OKC
|DAL
|OKC
|LAC
|OKC
|UTA
|LAC
|SAS
|DEN
|OKC
|DAL
|OKC
|UTA
|UTA
|OKC
|SAS
|LAC
|DEN
|OKC
|DAL
|MIL
|LAC
|UTA
|OKC
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|SAS
|DEN
|OKC
|DAL
|MIL
|UTA
|UTA
|OKC
|SAS
|LAC
^ = Utah can be No. 4 seed by virtue of tiebreaker with Portland if both teams finish with 51 wins
(Updated through games of Sunday, April 7)
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