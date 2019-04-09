2019 NBA Playoffs
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2019 Western Conference playoff scenarios

From NBA.com Staff

Apr 9, 2019 8:32 AM ET

 

A wild finish lies ahead in the Western Conference playoff chase.

Below is an outline of the playoff scenarios for Western Conference teams heading into the final two days of the 2018-19 regular season. As of the morning of April 9, the following overall seeding scenarios are possible: 

No. 1 seed: Golden State Warriors

No. 2 seed: Denver Nuggets OR Houston Rockets

No. 3 seed: Denver Nuggets, Houston Rockets OR Portland Trail Blazers

No. 4 seed: Houston Rockets, Portland Trail Blazers OR Utah Jazz

No. 5 seed: Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers OR Utah Jazz

No. 6 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs OR Utah Jazz

No. 7 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder OR San Antonio Spurs

No. 8 seed: LA Clippers, Oklahoma City Thunder OR San Antonio Spurs

* * *

For a PDF version of the table below, click here | For Eastern Conference scenarios, click here

* * *

 

WESTERN CONFERENCE PLAYOFF SCENARIOS, No. 2-4 seeds
HOU-OKC, April 9, 9:30 ETDEN-UTA, April 9, 9 ETPOR-LAL, Aprl 9, 10:30 ETMIN-DEN, April 10, 10:30 ETSAC-POR, April 10, 10:30 ETNo. 2 seedNo. 3 seedNo. 4 seed
HOUDENPORDENPORDENHOUPOR
HOUDENPORDENSACDENHOUPOR
HOUDENPORMINPORHOUDENPOR
HOUDENPORMINSACHOUDENPOR
HOUDENLALDENPORDENHOUPOR
HOUDENLALDENSACDENHOUPOR
HOUDENLALMINPORHOUDENPOR
HOUDENLALMINSACHOUDENPOR
HOUUTAPORDENPORHOUDENPOR
HOUUTAPORDENSACHOUDENPOR
HOUUTAPORMINPORHOUDENPOR
HOUUTAPORMINSACHOUDENPOR
HOUUTALALDENPORHOUDENPOR
HOUUTALALDENSACHOUDEN^POR/UTA
HOUUTALALMINPORHOUDENPOR
HOUUTALALMINSACHOUDEN^POR/UTA
OKCDENPORDENPORDENPORHOU
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OKCDENPORMINPORDENPORHOU
OKCDENPORMINSACDENHOUPOR
OKCDENLALDENPORDENHOUPOR
OKCDENLALDENSACDENHOUPOR
OKCDENLALMINPORDENHOUPOR
OKCDENLALMINSACDENHOUPOR
OKCUTAPORDENPORDENPORHOU
OKCUTAPORDENSACDENHOUPOR
OKCUTAPORMINPORHOUDENPOR
OKCUTAPORMINSACHOUDENPOR
OKCUTALALDENPORDENHOUPOR
OKCUTALALDENSACDENHOU^POR/UTA
OKCUTALALMINPORHOUDENPOR
OKCUTALALMINSACHOUDEN^POR/UTA

^ = Utah can be No. 4 seed by virtue of tiebreaker with Portland if both teams finish with 51 wins 

 

WESTERN CONFERENCE PLAYOFF SCENARIOS, No. 5-8 seeds
UTA-DEN, April 9, 9 ETHOU-OKC, April 9, 9:30 ETDAL-SAS, April 10, 8 ETOKC-MIL, April 10, 8 ETUTA-LAC, April 10, 10:30 ETNo. 5 seedNo. 6 seedNo. 7 seedNo. 8 seed
UTAHOUSASOKCLACUTASASLACOKC
UTAHOUSASOKCUTA^UTA/PORSASOKCLAC
UTAHOUSASMILLACUTASASLACOKC
UTAHOUSASMILUTA^UTA/PORSASOKCLAC
UTAHOUDALOKCLACUTALACOKCSAS
UTAHOUDALOKCUTA^UTA/POROKCSASLAC
UTAHOUDALMILLACUTALACSASOKC
UTAHOUDALMILUTA^UTA/PORSASLACOKC
UTAOKCSASOKCLACUTAOKCSASLAC
UTAOKCSASOKCUTA^UTA/POROKCSASLAC
UTAOKCSASMILLACUTASASLACOKC
UTAOKCSASMILUTA^UTA/PORSASOKCLAC
UTAOKCDALOKCLACUTAOKCLACSAS
UTAOKCDALOKCUTA^UTA/POROKCSASLAC
UTAOKCDALMILLACUTAOKCLACSAS
UTAOKCDALMILUTA^UTA/POROKCSASLAC
DENHOUSASOKCLACUTASASLACOKC
DENHOUSASOKCUTAUTASASOKCLAC
DENHOUSASMILLACUTASASLACOKC
DENHOUSASMILUTAUTASASOKCLAC
DENHOUDALOKCLACUTALACOKCSAS
DENHOUDALOKCUTAUTAOKCSASLAC
DENHOUDALMILLACUTALACSASOKC
DENHOUDALMILUTAUTASASLACOKC
DENOKCSASOKCLACOKCUTASASLAC
DENOKCSASOKCUTAUTAOKCSASLAC
DENOKCSASMILLACUTASASLACOKC
DENOKCSASMILUTAUTASASOKCLAC
DENOKCDALOKCLACOKCUTALACSAS
DENOKCDALOKCUTAUTAOKCSASLAC
DENOKCDALMILLACUTAOKCLACSAS
DENOKCDALMILUTAUTAOKCSASLAC

^ = Utah can be No. 4 seed by virtue of tiebreaker with Portland if both teams finish with 51 wins 

 (Updated through games of Sunday, April 7)

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