2019 Eastern Conference playoff scenarios

Below is an outline of the playoff scenarios for Eastern Conference teams heading into the final two days of the 2018-19 regular season. As of the morning of April 9, the following overall seeding scenarios are possible:

No. 1 seed: Milwaukee Bucks

No. 2 seed: Toronto Raptors

No. 3 seed: Philadelphia 76ers

No. 4 seed: Boston Celtics

No. 5 seed: Indiana Pacers

No. 6 seed: Brooklyn Nets OR Orlando Magic

No. 7 seed: Brooklyn Nets, Detroit Pistons OR Orlando Magic

No. 8 seed: Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Miami Heat OR Orlando Magic

* * *

* * *

EASTERN CONFERNCE PLAYOFF SCENARIOS, No. 6-8 seeds CHA-CLE, April 9, 7 ET PHI-MIA, April 9, 7:30 ET MEM-DET, April 9, 7 ET MIA-BKN, April 10, 8 ET ORL-CHA, April 10, 8 ET DET-NYK, April 10, 8 ET No. 6 seed No. 7 seed No. 8 seed CHA MIA DET BKN ORL DET BKN ORL DET CHA MIA DET BKN ORL NY BKN ORL DET CHA MIA DET BKN CHA DET BKN DET ORL CHA MIA DET BKN CHA NY BKN ORL CHA CHA MIA DET MIA ORL DET ORL BKN DET CHA MIA DET MIA ORL NY ORL BKN DET CHA MIA DET MIA CHA DET ORL BKN DET CHA MIA DET MIA CHA NY BKN ORL CHA CHA MIA MEM BKN ORL DET BKN ORL DET CHA MIA MEM BKN ORL NY BKN ORL CHA CHA MIA MEM BKN CHA DET BKN ORL CHA CHA MIA MEM BKN CHA NY BKN ORL CHA CHA MIA MEM MIA ORL DET ORL BKN DET CHA MIA MEM MIA ORL NY ORL BKN MIA CHA MIA MEM MIA CHA DET BKN ORL CHA CHA MIA MEM MIA CHA NY BKN ORL CHA CHA PHI DET BKN ORL DET BKN ORL DET CHA PHI DET BKN ORL NY BKN ORL DET CHA PHI DET BKN CHA DET BKN DET ORL CHA PHI DET BKN CHA NY BKN ORL CHA CHA PHI DET MIA ORL DET ORL BKN DET CHA PHI DET MIA ORL NY ORL BKN DET CHA PHI DET MIA CHA DET ORL BKN DET CHA PHI DET MIA CHA NY BKN ORL CHA CHA PHI MEM BKN ORL DET BKN ORL DET CHA PHI MEM BKN ORL NY BKN ORL CHA CHA PHI MEM BKN CHA DET BKN ORL CHA CHA PHI MEM BKN CHA NY BKN ORL CHA CHA PHI MEM MIA ORL DET ORL BKN DET CHA PHI MEM MIA ORL NY ORL BKN CHA CHA PHI MEM MIA CHA DET BKN ORL CHA CHA PHI MEM MIA CHA NY BKN ORL CHA CLE MIA DET BKN ORL DET BKN ORL DET CLE MIA DET BKN ORL NY BKN ORL DET CLE MIA DET BKN CHA DET BKN DET ORL CLE MIA DET BKN CHA NY BKN ORL DET CLE MIA DET MIA ORL DET ORL BKN DET CLE MIA DET MIA ORL NY ORL BKN DET CLE MIA DET MIA CHA DET ORL BKN DET CLE MIA DET MIA CHA NY BKN ORL DET CLE MIA MEM BKN ORL DET BKN ORL DET CLE MIA MEM BKN ORL NY BKN ORL DET CLE MIA MEM BKN CHA DET BKN ORL DET CLE MIA MEM BKN CHA NY BKN ORL CHA CLE MIA MEM MIA ORL DET ORL BKN DET CLE MIA MEM MIA ORL NY ORL BKN MIA CLE MIA MEM MIA CHA DET BKN ORL DET CLE MIA MEM MIA CHA NY BKN ORL MIA CLE PHI DET BKN ORL DET BKN ORL DET CLE PHI DET BKN ORL NY BKN ORL DET CLE PHI DET BKN CHA DET BKN DET ORL CLE PHI DET BKN CHA NY BKN ORL DET CLE PHI DET MIA ORL DET ORL BKN DET CLE PHI DET MIA ORL NY ORL BKN DET CLE PHI DET MIA CHA DET ORL BKN DET CLE PHI DET MIA CHA NY BKN ORL DET CLE PHI MEM BKN ORL DET BKN ORL DET CLE PHI MEM BKN ORL NY BKN ORL DET CLE PHI MEM BKN CHA DET BKN ORL DET CLE PHI MEM BKN CHA NY BKN ORL CHA CLE PHI MEM MIA ORL DET ORL BKN DET CLE PHI MEM MIA ORL NY ORL BKN DET CLE PHI MEM MIA CHA DET BKN ORL DET CLE PHI MEM MIA CHA NY BKN ORL CHA

(Updated through games of Sunday, April 7)

* * *