2019 Eastern Conference playoff scenarios

Below is an outline of the playoff scenarios for Eastern Conference teams heading into the final two days of the 2018-19 regular season. As of the morning of April 9, the following overall seeding scenarios are possible:
No. 1 seed: Milwaukee Bucks
No. 2 seed: Toronto Raptors
No. 3 seed: Philadelphia 76ers
No. 4 seed: Boston Celtics
No. 5 seed: Indiana Pacers
No. 6 seed: Brooklyn Nets OR Orlando Magic
No. 7 seed: Brooklyn Nets, Detroit Pistons OR Orlando Magic
No. 8 seed: Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Miami Heat OR Orlando Magic
* * *
For a PDF version of the table below, click here | For Western Conference scenarios, click here
* * *
|CHA-CLE, April 9, 7 ET
|PHI-MIA, April 9, 7:30 ET
|MEM-DET, April 9, 7 ET
|MIA-BKN, April 10, 8 ET
|ORL-CHA, April 10, 8 ET
|DET-NYK, April 10, 8 ET
|No. 6 seed
|No. 7 seed
|No. 8 seed
|CHA
|MIA
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CHA
|MIA
|DET
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CHA
|MIA
|DET
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|DET
|ORL
|CHA
|MIA
|DET
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|MIA
|DET
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|MIA
|DET
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|MIA
|DET
|MIA
|CHA
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|MIA
|DET
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|MIA
|MEM
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CHA
|MIA
|MEM
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|MIA
|MEM
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|MIA
|MEM
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|MIA
|MEM
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|MIA
|MEM
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|MIA
|CHA
|MIA
|MEM
|MIA
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|MIA
|MEM
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CHA
|PHI
|DET
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CHA
|PHI
|DET
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|DET
|ORL
|CHA
|PHI
|DET
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|DET
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|PHI
|DET
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|PHI
|DET
|MIA
|CHA
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|PHI
|DET
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|MEM
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CHA
|PHI
|MEM
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|MEM
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|MEM
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|MEM
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CHA
|PHI
|MEM
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|CHA
|CHA
|PHI
|MEM
|MIA
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|CHA
|CHA
|PHI
|MEM
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CLE
|MIA
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|DET
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|DET
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|DET
|ORL
|CLE
|MIA
|DET
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|DET
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|MIA
|DET
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|MIA
|DET
|MIA
|CHA
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|MIA
|DET
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|MEM
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|MEM
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|MEM
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|MEM
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CLE
|MIA
|MEM
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|MIA
|MEM
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|MIA
|CLE
|MIA
|MEM
|MIA
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|MIA
|MEM
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|MIA
|CLE
|PHI
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|DET
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|DET
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|DET
|ORL
|CLE
|PHI
|DET
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|DET
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|PHI
|DET
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|PHI
|DET
|MIA
|CHA
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|PHI
|DET
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|BKN
|ORL
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|BKN
|ORL
|NY
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|BKN
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|BKN
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
|CLE
|PHI
|MEM
|MIA
|ORL
|DET
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|MIA
|ORL
|NY
|ORL
|BKN
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|MIA
|CHA
|DET
|BKN
|ORL
|DET
|CLE
|PHI
|MEM
|MIA
|CHA
|NY
|BKN
|ORL
|CHA
(Updated through games of Sunday, April 7)
* * *