2019 NBA Playoffs
2019 NBA Playoffs

2019 Eastern Conference playoff scenarios

From NBA.com Staff

Apr 9, 2019 8:29 AM ET

 

Who will wind up with the No. 8 seed in the Eastern Conference?

Below is an outline of the playoff scenarios for Eastern Conference teams heading into the final two days of the 2018-19 regular season. As of the morning of April 9, the following overall seeding scenarios are possible: 

No. 1 seed: Milwaukee Bucks

No. 2 seed: Toronto Raptors

No. 3 seed: Philadelphia 76ers

No. 4 seed: Boston Celtics

No. 5 seed: Indiana Pacers

No. 6 seed: Brooklyn Nets OR Orlando Magic

No. 7 seed: Brooklyn Nets, Detroit Pistons OR Orlando Magic

No. 8 seed: Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Miami Heat OR Orlando Magic

* * *

For a PDF version of the table below, click here | For Western Conference scenarios, click here

* * *

 

EASTERN CONFERNCE PLAYOFF SCENARIOS, No. 6-8 seeds
CHA-CLE, April 9, 7 ET PHI-MIA, April 9, 7:30 ETMEM-DET, April 9, 7 ETMIA-BKN, April 10, 8 ETORL-CHA, April 10, 8 ETDET-NYK, April 10, 8 ETNo. 6 seedNo. 7 seedNo. 8 seed
CHAMIADETBKNORLDETBKNORLDET
CHAMIADETBKNORLNYBKNORLDET
CHAMIADETBKNCHADETBKNDETORL
CHAMIADETBKNCHANYBKNORLCHA
CHAMIADETMIAORLDETORLBKNDET
CHAMIADETMIAORLNYORLBKNDET
CHAMIADETMIACHADETORLBKNDET
CHAMIADETMIACHANYBKNORLCHA
CHAMIAMEMBKNORLDETBKNORLDET
CHAMIAMEMBKNORLNYBKNORLCHA
CHAMIAMEMBKNCHADETBKNORLCHA
CHAMIAMEMBKNCHANYBKNORLCHA
CHAMIAMEMMIAORLDETORLBKNDET
CHAMIAMEMMIAORLNYORLBKNMIA
CHAMIAMEMMIACHADETBKNORLCHA
CHAMIAMEMMIACHANYBKNORLCHA
CHAPHIDETBKNORLDETBKNORLDET
CHAPHIDETBKNORLNYBKNORLDET
CHAPHIDETBKNCHADETBKNDETORL
CHAPHIDETBKNCHANYBKNORLCHA
CHAPHIDETMIAORLDETORLBKNDET
CHAPHIDETMIAORLNYORLBKNDET
CHAPHIDETMIACHADETORLBKNDET
CHAPHIDETMIACHANYBKNORLCHA
CHAPHIMEMBKNORLDETBKNORLDET
CHAPHIMEMBKNORLNYBKNORLCHA
CHAPHIMEMBKNCHADETBKNORLCHA
CHAPHIMEMBKNCHANYBKNORLCHA
CHAPHIMEMMIAORLDETORLBKNDET
CHAPHIMEMMIAORLNYORLBKNCHA
CHAPHIMEMMIACHADETBKNORLCHA
CHAPHIMEMMIACHANYBKNORLCHA
CLEMIADETBKNORLDETBKNORLDET
CLEMIADETBKNORLNYBKNORLDET
CLEMIADETBKNCHADETBKNDETORL
CLEMIADETBKNCHANYBKNORLDET
CLEMIADETMIAORLDETORLBKNDET
CLEMIADETMIAORLNYORLBKNDET
CLEMIADETMIACHADETORLBKNDET
CLEMIADETMIACHANYBKNORLDET
CLEMIAMEMBKNORLDETBKNORLDET
CLEMIAMEMBKNORLNYBKNORLDET
CLEMIAMEMBKNCHADETBKNORLDET
CLEMIAMEMBKNCHANYBKNORLCHA
CLEMIAMEMMIAORLDETORLBKNDET
CLEMIAMEMMIAORLNYORLBKNMIA
CLEMIAMEMMIACHADETBKNORLDET
CLEMIAMEMMIACHANYBKNORLMIA
CLEPHIDETBKNORLDETBKNORLDET
CLEPHIDETBKNORLNYBKNORLDET
CLEPHIDETBKNCHADETBKNDETORL
CLEPHIDETBKNCHANYBKNORLDET
CLEPHIDETMIAORLDETORLBKNDET
CLEPHIDETMIAORLNYORLBKNDET
CLEPHIDETMIACHADETORLBKNDET
CLEPHIDETMIACHANYBKNORLDET
CLEPHIMEMBKNORLDETBKNORLDET
CLEPHIMEMBKNORLNYBKNORLDET
CLEPHIMEMBKNCHADETBKNORLDET
CLEPHIMEMBKNCHANYBKNORLCHA
CLEPHIMEMMIAORLDETORLBKNDET
CLEPHIMEMMIAORLNYORLBKNDET
CLEPHIMEMMIACHADETBKNORLDET
CLEPHIMEMMIACHANYBKNORLCHA

 (Updated through games of Sunday, April 7)

* * *

Copyright © 2019 NBA Media Ventures, LLC. All rights reserved.

Privacy Policy | Accessibility and Closed Caption | Terms of Use |

NBA.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network.

Turner Broadcasting System, Inc. A Time Warner Company.