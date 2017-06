2017 NBA Summer League | Game Recaps

Saturday, July 1

11:00 AM ET | Charlotte Hornets vs. Miami Heat (Recap)

Orlando, FL

1:00 PM ET | Orlando Magic vs. Indiana Pacers (Recap)

Orlando, FL

3:00 PM ET | New York Knicks vs. Dallas Mavericks (Recap)

Orlando, FL

5:00 PM ET | Oklahoma City Thunder vs. Detroit Pistons (Recap)

Orlando, FL



Sunday, July 2

1:00 PM ET | New York Knicks vs. Detroit Pistons (Recap)

Orlando, FL

3:00 PM ET | Orlando Magic vs. Miami Heat (Recap)

Orlando, FL

5:00 PM ET | Indiana Pacers vs. Charlotte Hornets (Recap)

Orlando, FL



Monday, July 3

1:00 PM ET | New York Knicks vs. Oklahoma City Thunder (Recap)

Orlando, FL

3:00 PM ET | Orlando Magic vs. Dallas Mavericks (Recap)

Orlando, FL

5:00 PM ET | Indiana Pacers vs. Miami Heat (Recap)

Orlando, FL

7:00 PM ET | Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers (Recap)

Salt Lake City, UT

9:00 PM ET | San Antonio Spurs vs. Utah Jazz (Recap)

Salt Lake City, UT



Tuesday, July 4

1:00 PM ET | Charlotte Hornets vs. Oklahoma City Thunder (Recap)

Orlando, FL

3:00 PM ET | Indiana Pacers vs. Dallas Mavericks (Recap)

Orlando, FL

5:00 PM ET | Miami Heat vs. Detroit Pistons (Recap)

Orlando, FL



Wednesday, July 5

1:00 PM ET | Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder (Recap)

Orlando, FL

3:00 PM ET | Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons (Recap)

Orlando, FL

5:00 PM ET | Orlando Magic vs. New York Knicks (Recap)

Orlando, FL

7:00 PM ET | Boston Celtics vs. San Antonio Spurs (Recap)

Salt Lake City, UT

9:00 PM ET | Philadelphia 76ers vs. Utah Jazz (Recap)

Salt Lake City, UT



Thursday, July 6

7:00 PM ET | Philadelphia 76ers vs. San Antonio Spurs (Recap)

Salt Lake City, UT

9:00 PM ET | Boston Celtics vs. Utah Jazz (Recap)

Salt Lake City, UT



Friday, July 7

6:00 PM ET | Toronto Raptors vs. New Orleans Pelicans (Recap)

Las Vegas, NV

6:30 PM ET | Milwaukee Bucks vs. Cleveland Cavaliers (Recap)

Las Vegas, NV

8:00 PM ET | Brooklyn Nets vs. Atlanta Hawks (Recap)

Las Vegas, NV

8:30 PM ET | LA Clippers vs. Los Angeles Lakers (Recap)

Las Vegas, NV

10:00 PM ET | Houston Rockets vs. Denver Nuggets (Recap)

Las Vegas, NV

10:30 PM ET | Phoenix Suns vs. Sacramento Kings (Recap)

Las Vegas, NV



Saturday, July 8

4:00 PM ET | Washington Wizards vs. Memphis Grizzlies (Recap)

Las Vegas, NV

4:30 PM ET | Dallas Mavericks vs. Chicago Bulls (Recap)

Las Vegas, NV

6:00 PM ET | Portland Trail Blazers vs. Utah Jazz (Recap)

Las Vegas, NV

6:30 PM ET | Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves (Recap)

Las Vegas, NV

8:00 PM ET | San Antonio Spurs vs. Miami Heat (Recap)

Las Vegas, NV

8:30 PM ET | Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers (Recap)

Las Vegas, NV

10:00 PM ET | Houston Rockets vs. Cleveland Cavaliers (Recap)

Las Vegas, NV

10:30 PM ET | Philadelphia 76ers vs. Golden State Warriors (Recap)

Las Vegas, NV



Sunday, July 9

4:00 PM ET | Atlanta Hawks vs. New Orleans Pelicans (Recap)

Las Vegas, NV

4:30 PM ET | Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks (Recap)

Las Vegas, NV

6:00 PM ET | Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets (Recap)

Las Vegas, NV

6:30 PM ET | Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets (Recap)

Las Vegas, NV

8:00 PM ET | Utah Jazz vs. LA Clippers (Recap)

Las Vegas, NV

8:30 PM ET | Portland Trail Blazers vs. Boston Celtics (Recap)

Las Vegas, NV

10:00 PM ET | Memphis Grizzlies vs. Sacramento Kings (Recap)

Las Vegas, NV

10:30 PM ET | Philadelphia 76ers vs. San Antonio Spurs (Recap)

Las Vegas, NV



Monday, July 10

4:00 PM ET | Atlanta Hawks vs. Chicago Bulls (Recap)

Las Vegas, NV

4:30 PM ET | Miami Heat vs. Washington Wizards (Recap)

Las Vegas, NV

6:00 PM ET | Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans (Recap)

Las Vegas, NV

6:30 PM ET | Houston Rockets vs. Phoenix Suns (Recap)

Las Vegas, NV

8:00 PM ET | Denver Nuggets vs. Toronto Raptors (Recap)

Las Vegas, NV

8:30 PM ET | Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers (Recap)

Las Vegas, NV

10:00 PM ET | LA Clippers vs. Milwaukee Bucks (Recap)

Las Vegas, NV

10:30 PM ET | Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings (Recap)

Las Vegas, NV



Tuesday, July 11

4:00 PM ET | San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers (Recap)

Las Vegas, NV

4:30 PM ET | Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies (Recap)

Las Vegas, NV

6:00 PM ET | Chicago Bulls vs. Washington Wizards (Recap)

Las Vegas, NV

6:30 PM ET | Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics (Recap)

Las Vegas, NV

8:00 PM ET | Miami Heat vs. Dallas Mavericks (Recap)

Las Vegas, NV

8:30 PM ET | Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves (Recap)

Las Vegas, NV



Wednesday, July 12

Seeds 9-24 will play in 8 games. Schedule TBD.



Thursday, July 13

Seeds 1-8 will play against the winners of July 13th games. Schedule TBD.



Friday, July 14

Losers from games on July 13th and July 14th will play. Schedule TBD.



Saturday, July 15 - Quarterfinals

Winners from games on July 14th will play. Schedule TBD.



Sunday, July 16 - Semifinals

Winners from games on July 16th will play. Schedule TBD.



Monday, July 17 – Championship

Winners from games on July 17 will play. Schedule TBD.