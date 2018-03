Un solo mes de competición

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Los Sixers están a tan solo un mes del final de la temporada regular y tienen muy cerca la posibilidad de volver a disputar unos playoffs, después de varias temporadas de ausencia. El balance de 36-29 es bueno y mantiene a Philadelphia en la sexta plaza de la conferencia Este, pero la clasificación está muy ajustada y no hay demasiada distancia del tercer al octavo clasificado en el Este.

Es por eso que el último mes de competición es vital para lograr los objetivos de estar en playoffs, pero lo mejor situados posible, e incluso luchar hasta el final por conseguir estar entre los cuatro primeros y así poder tener ventaja de campo en la primera ronda de la postemporada.

Son 17 los partidos que les restan por disputar a los Sixers. Es momento de repasar el calendario que deberán de afrontar los chicos de Brett Brown.

El primer compromiso de los Sixers, en esta recta final de la temporada regular, será Indiana Pacers. Un duro rival, que además es rival directo en la lucha por estar entre los cuatro primeros del Este, y tener ventaja de campo. Lograr la victoria significaría ganar por partida doble. No solo se sumaría un nuevo triunfo, sino que además sería un golpe de autoridad para demostrar que no abandonamos la idea de acabar terceros del Este.

Después vendrá un doble enfrentamiento con equipos de la gran manzana. Tanto los Knicks como los Nets, se verán las caras con los Sixers esta misma semana. Partidos complicados, donde no se podrá perder, siempre a priori, al ser equipos que ya no aspiran a estar en los playoffs, pero que perseguirán terminar bien la temporada. No se puede perder el ritmo el ritmo de los de arriba, en estos partidos.

Algo parecido ocurre con los encuentros de la semana que viene, en donde los Sixers se verán las caras con los Hornets, los Grizzlies y Magic, en una semana en la que enlazar buenos resultados, frente a equipos que no aspiran a playoffs, daría mucha moral al equipo, de cara al último mes de competición.

Luego visitará Philadelphia, Minnesota Timberwolves. Ese partido será complicado y servirá para medir las fuerzas con un equipo que si aspira a grandes cosas esta temporada y como los Sixers, volverá a estar en los playoffs, después de muchos años de ausencia.

La última semana de marzo servirá para entrar en el último mes de competición, con los duelos con los Nuggets, otra vez los Knicks y los Hawks. Una última semana favorable a Philadelphia, siempre sobre el papel.

Abril nos traerá los últimos siete partidos del año. Siete encuentros en once días, para entrar en los playoffs con fuerza. El primer rival será Charlotte Hornets, para luego verse la caras en sías consecutivos con los Nets (una vez más) y los Pistons.

Todo como predulio del que podría ser gran duelo por la tercera plaza… Sixers vs Cavaliers en el Sur de Philadelphia, como menos de una semana para el final de la temporada regular. Un gran partido que quien sabe si también podría ser un duelo de la primera ronda de playoffs.

Para terminar, los últimos días de competición nos traerán los duelos frente a los Mavericks. los Hawks y un gran duelo final frente a los Bucks. El partido frente a Milwaukee podría ser

transcendental para definir el cuadro de playoffs y para medir fuerzas con uno de los equipos importantes del Este, este año.

Buen calendario a priori para Philadelphia, en los 17partidos que restan para el final de la temporada. Está cada vez más cerca el objetivo que nos marcamos a comienzos de temporada, en un año que será ganador, ya que las 42 victorias no están lejos de conseguirse.

Hasta pronto desde España.

