Sigue la buena racha ante los Blazers

Pero este encuentro no tuvo mucha historia desde el principio. Los Sixers comenzaron exultantes el encuentro y dieron un golpe sobre la mesa, queriendo demostrar que la victoria no se escaparía. Un parcial de 16-0 (algo que no se veía desde el 30 de Octubre de 2013, cuando los Sixers comenzaron con un 19-0), colocó el partido en una gran situación para los locales.