Se cortó la racha en Sacramento

Los Sixers no pudieron continuar con la magnífica racha que tenían de cinco victorias seguidas y han caído en Sacramento ante los Kings, en un partido igualado en el que los Sixers no supieron administrar una renta de seis puntos en los instantes finales del partido. Los Kings no se rindieron, anotaron los últimos 7 puntos del encuentro y remontaron para colocar el definitivo 109-108 en el marcador, con una canasta del rookie De’Aaron Fox, con muy pocos segundos para el final.