Los Sixers terminan con buena nota la pretemporada

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Buen final de pretemporada para los Sixers, que terminaron ganando los dos últimos partidos de preparación, en este mes de Octubre. Y es que tras lograr la victoria ante los Brooklyn Nets en Long Island, ahora Philadelphia venció a Miami (119-95), ante 11,000 espectadores en Kansas City.

El partido se resolvió bien pronto, ya que en el primer cuarto los Sixers ya adquirieron una ventaja de 5 puntos (34-29), que se vio ampliada a los 15 puntos al descanso (69-54).

Nada cambió en la reanudación del partido tras el descanso, porque los Sixers se empeñaron en ganar cada parcial del encuentro y así lo hicieron, hasta llegar al resultado final de 119-95, favorable a los chicos de Brett Brown , que terminan de un modo optimista la pretemporada.

Si bien el protagonista del anterior partido había sido Joe Embiid, por su regreso a las canchas, después de su lesión en el mes de enero, y por su tremenda actuación, en Kansas City hubo otros dos nombres que brillaron con luz propia, para brindar el triunfo a los Sixers.

Uno de ellos fue Ben Simmons, que sigue liderando la dirección de juego de los Sixers y que cada vez está más a gusto en su posición de líder del equipo.

En Kansas City apenas estuvo en pista 18 minutos, pero le bastaron para poder liderar el partido en anotación, con un total de 19 puntos anotados, y con un promedio de acierto en tiros de campo de 9-11, además de un 1-2 en tiros libres.

Su actuación, liderando al equipo, se completó con un total de 7 rebotes capturados y 5 asistencias repartidas, por lo que el doble-doble todavía se le resiste. Pero esto todavía era pretemporada y con los minutos ajustados, para poder ver en pista a todos los jugadores.

Pero Simmons no estuvo solo liderando en anotación a los Sixers. Hubo otro jugador que también acabó el partido con 19 puntos en su cuenta particular y ese no fue otro que J.J. Redick. El escolta de Philadelphia logró terminar el encuentro con un 6-11 en tiros de campo, teniendo un promedio de acierto en triples de 5-6 (impresionante) y un 2-2 en tiros libres (todo ello en 20 minutos), con lo que completó un excelente partido, de cara a afrontar la temporada regular que comenzará la próxima semana.

El tercer máximo anotador del partido, también fue un jugador de los Sixers. Timothe Luwawu-Cabarrot acabó el encuentro con 17 anotados, gracias a un 3-7 en trs de campo, 1-4 en triples y 10-11 en tiros libres, además de capturar 4 rebotes y repartir 3 asistencias, demostrando que está en forma para poder brindar minutos de calidad desde el banquillo.

Del resto de compañeros cabe destacar los 11 puntos anotados por Nik Stuskas (5-7 en tiros de campo), los 8 puntos de Dario Saric (3-8 en tiros de campo) y Justin Anderson (3-4 en tiros de campo) y los 5 puntos que anotó Joel Embiid (1-7 en tiros de campo, con 7 rebotes capturados).

Ahora queda esperar algunos días para poder comenzar la temporada regular y emprender los partidos que si cuentan de verdad para poder lograr la tan ansiada clasificación para los playoffs.

El primer choque será el miércoles 18 de Octubre en la capital federal, Washington. Los Wizards serán el primer escollo que salvar en esta aventura que se llama temporada 2017-2018.

¡El espectáculo está a punto de comenzar!

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol