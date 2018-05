Los Celtics golpean primero en el Garden

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Los Celtics se impusieron en el primer partido de la serie de Semifinales de la Conferencia Este, que se disputó en el TD Garden de Boston (117-101). Un resultado que no deja lujar a dudas respecto de que los Celtics no son un equipo fácil, y que a pesar de las lesiones que han mermado al equipo, siguen queriendo estar en la final del Este y que tienen equipo para poder lograrlo.

Cuando sonó la bocina del final del partido, fue como el despertador que está en la mesita de noche y que nos despierta de una pesadilla, tras una mala noche. Ahora hay que seguir trabajando, demostrar el espíritu de Philadelphia y de los Sixers y devolver el golpe en el segundo partido, para no llegar al Sur de Philly sin margen de error.

Al margen de la mejora en la defensa, habrá que cambiar también bastantes cosas en ataque y confiar que la mala noche en el acierto en el tiro, no se repita en el segundo partido de la serie. En el primer encuentro, los Sixers se encontraron con un 5-26 en triples (19.2 por ciento de acierto), 35-83 en tiros de campo (42.2 por ciento de acierto) y 26-35 en tiros libres (74.3 por ciento de acierto).

Analizando lo que se vio en el encuentro, vemos que el inicio del mismo fue igualado, pero la balanza se empezó a inclinar del lado de los locales a partir del ecuador del segundo cuarto, cuando los Celtics empezaron a tomar ventajas, que les llevaron a estar con ventajas que superaban la decena de puntos. Hasta el punto de terminar la primera parte con el resultado a favor de los Celtics de 56-45 (todo un síntoma de lo que ocurriría en el resto del partido).

En la segunda mitad, los Sixers no lograron recortar la ventaja de manera sustancial, llegando a estar a ocho puntos, con menos de diez minutos por jugar, pero al no lograr acercarse y con el gran acierto en el tiro de los de verde, los Sixers (que vestían de rojo en el Garden), se dejaron llevar en la recta final y por poco no acaba el partido, con una ventaja de Boston superior a la veintena de puntos.

Uno de los líderes de los Celtics fue Terry Rozier, que anotó 11-18 tiros de campo, incluidos 7-9 triples, encarnando la inspiración que tuvieron los Celtics en el partido, llegando a lograr el equipo de verde, ni más ni menos que un 48.6 por ciento de acierto en lanzamientos triples (17-35). Una losa demasiado pesada para Philadelphia, que habrá de aplicarse mucho más en defensa, en el segundo partido de la serie.

Además, Rozier logró hacer olvidar la baja de Kyrie Irving, al lograr también 8 rebotes y repartir 6 asistencias, sin contar que también robó dos balones y puso un tapón, para redondear su actuación y poner la guinda a un gran partido para los fans de Boston.

Tampoco desmereció la actuación del rookie Jayson Tatum, que al anotar 28 puntos (8-16 en tiros de campo), se convirtió en el primer rookie de los Celtics que logra esos números en playoffs, desde que los hiciera Larry Bird, en su temporada de novato.

Otro pilar de Boston fue Al Horford, que terminó el partido con 26 puntos (10-12 tiros de campo, con un promedio de 2-3 en triples, y 4-4 en tiros libres), todo ello en los 33 minutos que estuvo en pista, logrando además 7 rebotes y repartiendo 4 asistencias.

Por parte de los Sixers, quien fue el referente en ataque fue Joel Embiid, que terminó el partido con un total de 31 puntos, siendo el máximo anotador del partido, gracias a un 12-21 en tiros de campo y 2-5 en triples, en los 35 minutos que estuvo en pista. Minutos que aprovechó también para poder lograr 13 rebotes (uno ofensivo) y repartir 5 asistencias.

Ben Simmons estuvo casi 42 minutos en pista, y con su 6-11 en tiros de campo y 6-11 en tiros libres, terminó el partido con 18 puntos, además de lograr 7 rebotes (todos en defensa) y repartir 6 asistencias. Buenos números, que sin embargo quedaron deslucidos por la derrota y por la actuación del equipo rival.

Tampoco los 20 puntos que logró anotar J.J. Redick (7-13 en tiros de campo y 2-7 en triples), logró desequilibrar la balanza a favor de Philadelphia, ni revertir la tendencia favorable a Boston, que parecía imparable, en este primer partido de esta serie de playoffs.

Superaron la decena de puntos anotados tanto Dario Saric (5-11 en tiros de campo, para un total de 12 puntos) y Marco Belinelli (3-9 en tiros de campo, para un total de 11 puntos).

Del resto cabe mencionar la corta aportación de Robert Covington, con tan solo 3 puntos en 27 minutos y llegando todos los puntos desde la línea de personal (0-6 en tiros de campo, con 0-4 en triples), y la escasa presencia en la estadística de Ersan Ilyasova con 6 puntos y un 2-9 en tiros de campo, aunque sumó 9 rebotes a la causa de los Sixers.

Con estos números hay que señalar la nula aportación del banquillo de los Sixers en el partido, a excepción hecha de Marco Belinelli y Ersan Ilyasova. Pero nadie más destacó para ayudar al equipo, reconociendo eso sí, que los demás jugadores de banquillo no tuvieron más de 6 minutos en pista y que entre ellos no sumaron más de 20 minutos en pista para Richaun Holmes, Amir Johnson, T.J. McConnell, Jerryd Bayless y Justin Anderson.

Cada partido es un mundo y por ello hay que aprender de los errores y una vez aprendida la lección, dejar esta derrota atrás para luchar de nuevo en un segundo partido que se antoja muy importante para los Sixers. El objetivo ahora es llegar al Sur de Philadelphia con la serie igualada y allí hacer valer nuestra fortaleza como locales. Pero antes hay que ganar en el TD Garden de Boston, el próximo jueves.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol