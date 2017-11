Los campeones vencieron a los Sixers

De este modo, lo campeones de la NBA vuelven a estar con velocidad de crucero al vencer por novena vez en los últimos diez partidos y con ventajas que siempre estuvieron en torno a los 20 puntos de diferencia en los últimos seis encuentro, no dejando lugar a dudas de quien reina en el presente.

No le fue muy a la zaga Dario Saric, que en 27 minutos en pista, terminó el encuentro anotando un total de 14 puntos y un 6-11 en tiros de campo (2-4 en triples), sumando 3 rebotes y 3 asistencias en el encuentro.

Destacar no obstante, que Simmons no solo anotó 13 puntos, sino que además logró 5 rebotes y repartió 8 asistencias (además de robar el balón en dos ocasiones), por lo que estuvo a punto de terminar con un nuevo doble-doble para su cuenta particular.