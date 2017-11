El Rey conquista Philly

Los Sixers no pudieron lograr en casa la victoria ante los Cavaliers de Lebron James, quienes dominaron el partido de principio a fin (113-91), anotándose todos los cuartos y demostrando su buen estado de forma, al vencer su octavo partido consecutivo.

A pesar de la victoria, Lebron James tuvo buenas palabras para el equipo de Philly, dejando claro que son un equipo a tener a cuenta: “Estos chicos están empezando a funcionar. Han conseguido grandes victorias esta temporada y teníamos que mentalizarnos que no eran los Sixers de hace tres o cuatro años. Han empezado a doblar la esquina y te obligan a estar concentrado", aseguró el alero tras el choque.

Por parte de los Sixers, quien demostró estar en un estado casi mágico fue nuevamente Joel Embiid, quien terminó el partido con 30 puntos (11-24 en tiros de campo y 8-9 en tiros libres), además de capturar 11 rebotes (5 de ellos en ataque y 6 en defensa), en los 33 minutos que estuvo en pista. Un nuevo gran partido de la estrella africana de los Sixers, que no pudo refrendar con triunfo, ante uno de los grandes equipos de la competición.

El resto no estuvo a la altura de lo que mostró Embiid y por eso es que los Sixers no llegaron a anotar más de 100 puntos, siendo el siguiente jugador que más anotó en el bando de Philly, Timothe Luwawu-Cabarrot, que terminó el partido con 12 puntos en su cuenta particular, gracias a un 4-8 en tiros de campo, además de capturar 5 rebotes. Fue el jugador de los Sixers más destacados del banquillo de Brett Brown.