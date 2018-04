Comienzan los playoffs

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

La temporada regular terminó y es ahora de centrarse en los playoffs. Philadelphia se verá las caras con Miami, en una eliminatoria que promete ser emocionante. A tenor de los visto en los enfrentamientos entre ambos equipos, en la temporada regular, podría ser una serie larga y vibrante, con emociones fuertes hasta el final.

Ambos hicieron valer el factor cancha, en los enfrentamientos que tuvieron entre ellos, además con partidos memorables, que fueron de lo más destacado que los Sixers hayan vivido, a lo largo de la temporada regular que ya ha terminado.

A la mente llega el partido entre Sixers y Heat, que se disputó en el Sur de Philadelphia, justo antes de llegar el parón. Un partido que tenían dominado los Heat, pero en los Sixers supieron dar la vuelta a la situación, logrando un triunfo por 104-102, con un triple de Dwayne Wade en el último instante del encuentro, que podría haber cambiado el signo del resultado.

Una victoria que fue la cara, mientas que la cruz de la misma moneda, la vivimos justo después del All-Star, esta vez el 27 de febrero en Miami. Los Heat lograban llegar al último instante de partido con un resultado de 101-102, gracias a una canasta de Dwayne Wade, que esta vez si había acertado. J.J. Redick tuvo la última posesión para con un triple, dar el triunfo a Philadelphia, pero el lanzamiento no entró y los Sixers tuvieron que dejar el triunfo para los Heat.

Entre ambos encuentros, vivimos el 2 de febrero una victoria de los Sixers en casa, sin un resultado tan traumático, como los comentados anteiormente (103-97). Mientras que los Heat igualaron la serie entre ambos equipos el 8 de marzo, al vencer en Miami por 108-99.

Con todos estos ingredientes, los Sixers afrontan los primeros playoffs desde 2012, tras haber vencido en 52 partidos de la temporada y sin Joel Embiid para el primer partido de la postemporada. La ilusión es poder seguir dando pasos en el crecimiento del equipo. Ya hemos aprendido a estar en playoffs, ahora hay que aprender la lección de cómo ganar en playoffs.

Los Heat ganaron 44 partidos de temporada regular y fueron primeros en la división Sudeste. Son un equipo con experiencia y sabedor que frente a los Sixers pueden vivir partidos igualados, como en la temporada regular.

Miami luchará por equilibrar en la cancha, lo que a priori está desequilibrado, ya que la diferencia en la clasificación del Este es clara entre ambos equipos es clara. Como diferente es la manera en la que han llegado ambos a estos playoffs (racha de 16 partidos seguidos ganados por Philadelphia, siendo el equipo más en forma en la NBA).

El calendario de la eliminatoria es el siguiente:

PHILADELPHIA 76ERS (3)-MIAMI HEAT (6)

- Sábado 14 (20:00 ET): Sixers-Heat (en Philadelphia) - Lunes 16 (20:00 ET): Sixers-Heat (en Philadelphia) - Jueves 19 (19:00 ET): Heat-Sixers (en Miami) - Sábado 21 (14:30 ET): Heat-Sixers (en Miami) - Martes 24 (hora por determinar): Sixers-Heat (en Philadelphia, si es necesario)

- Jueves 26 (hora por determinar): Heat-Sixers (en Miami, si es necesario) - Sábado 28 (hora por determinar): Sixers-Heat (en Philadelphia, si es necesario)

Tiempos apasionantes para los Sixers, los que habrán de llegar. Y el comienzo de todo es ahora, con la eliminatoria con los Heat. Ya sabemos llegar a playoffs, ahora hay que demostrar que también sabemos ganar en el momento más importante de la temporada.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol