詹姆斯·哈登荣获西部周最佳称号(本赛季第2次)

休斯敦讯——NBA今日宣布NBA今日宣布詹姆斯•哈登获得西部周最佳称号(12.12-12.18) 这是他本赛季第二次获此殊荣，也是他职业生涯第11次，这11次全是他作为火箭球员获得的。火箭队史上仅有大梦奥拉朱旺(12次)获得该奖项次数多于哈登。

上一周，哈登场均拿到27分12.8助攻9.8板带领火箭队取得4连胜。在北京时间12月15日对阵国王和12月17日对阵鹈鹕的两场比赛中，他连续取得了三双。整个星期的场均数据距离三双仅差1个篮板。其中对阵鹈鹕的那场比赛中夺得的三双也是哈登生涯第15次三双，这也使他超过大梦奥拉朱旺成为火箭队史上三双第一人。

在北京时间12月18日对阵森林狼的比赛中，哈登带领火箭队逆转17分，并在加时赛中一个人独得10分，帮助火箭队取得10连胜。这也是火箭自22连胜(1.29.2008-3.16.2008)以来的最长连胜记录。

本赛季至今，哈登场均可以拿到27.7分11.8助8板。在联盟得分榜上排名第五，助攻榜上排名第一。值得一提的是NBA历史上只有大O罗宾逊(3次)可以单赛季拿到至少27分11助8板。

本赛季28场比赛至今，哈登取得21次两双(得分+助攻)。自1992-1993赛季以来，只有保罗在赛季前28场比赛中获得过更多的两双(22次2008-2009)。这个赛季，除了哈登，还没有人能拿到16场以上的两双(得分+助攻)