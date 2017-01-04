主教练迈克•德安东尼获得12月西部月最佳教练称号

休斯敦讯——NBA今日宣布休斯敦火箭主教练迈克•德安东尼获得12月西部月最佳教练称号。这是德安东尼第6次获得此项荣誉，也是火箭队史上第6位获得此项荣誉的教练。

在德安东尼的率领下，火箭队在过去的12月取得了15胜2负的好成绩成绩，其中 15次胜利也追平了球队历史上单月最多胜场数的纪录（1996年11月）。此外，火箭队在整个12月中，场均净胜对手12.8分，其中9次净胜10+，5次净胜20+。

12月1日，历经两个加时，火箭队送给金州勇士本赛季主场第二次失利，开启了10连胜之旅，此次10连胜也是火箭队史上第6长的连胜纪录。更值得一提的是，整个12月，火箭从未输过背靠背的比赛，本赛季也从未连败过。

休斯敦火箭队在12月中，场均得到120.9分，位列整个联盟之首，总计得到2056分，成为自1992年3月（金州勇士）以来，第一支单月砍下至少2000分的队伍。同时，火箭队还命中了279记三分，在此之前，NBA历史上单月球队三分命中数的纪录是227记。此外，火箭队整个12月的受助攻率高达65.1%，这也意味着，火箭队在12月中每命中100次投篮，其中就有65.1次是来自队友的助攻。

在12月31日对阵尼克斯的比赛中，火箭队取得了本赛季的第26场胜利 。这比上赛季足足快了一个月（2016年2月2日第26胜）。如今火箭队的战绩来到了27胜9负，这是火箭队历史上第三次在新赛季前36场比赛就取得至少27胜。

如今，作为主教练，德安东尼已经在NBA取得482次胜利，历史上仅有28名教练取得了至少500场的胜利，现在仅有3名还在执教，分别是马刺的波波维奇，快船的里弗斯，小牛的卡莱尔。同时就在昨天，步行者队主教练内特·麦克米兰取得了他执教生涯的第496次胜利。