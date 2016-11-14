詹姆斯·哈登荣获西部周最佳称号

休斯敦讯——NBA今日宣布詹姆斯·哈登获得西部周最佳称号(11.07-11.13) 这是他职业生涯第十次获得此项殊荣，值得一提的是，这十次全是他在火箭队获得的。火箭队史上仅有大梦奥拉朱旺(12次)获得该奖项次数多于哈登。

哈登场均27.0分14.3助9.7板帮助火箭在上周取得2胜1负的成绩。并在11月9日和11月12日两场对阵马刺的比赛中连续拿下三双。根据伊莱亚斯体育局(Elias Sports Bureau)的数据，上一个对阵同一个对手连续拿到三双的球员还是1968年1月的威尔逊·张伯伦。此外，哈登成为继魔术师约翰逊，大鸟伯德后，唯一一个能够在对阵马刺连续两场拿到三双的球员。而上一个能连续拿到三双的火箭球员还是大E海耶斯，他在1970-1971年的最后两场比赛中完成了此项壮举。

4届全明星的哈登现在以场均30.0 分排名得分榜第五，13.0次助攻排名助攻榜第一，同时还有场均8.0篮板。“小小”内特·阿奇博尔德(1970-1971赛季)是NBA历史上唯一一个在单赛季同时领跑得分榜和助攻榜的球员。从来没有人能在单赛季取得至少30.0分13.0助8.0板。

史上仅有4个人可以在单赛季拿到至少13.0助攻，上一次还要追溯到1991-1992赛季，约翰·斯托克顿场均交出13.7次助攻。本赛季开赛以来，哈登有四场比赛取得了至少30分15助攻。这追平了迈克尔·乔丹在1986-1987赛季创造的纪录。

这赛季9场比赛，登哥场均至少砍下24分7助6板，这是1989年以来最长的纪录。迈克尔·乔丹在1989年3月28日至4月14日，连续10场拿到至少24分7助6板。在过去的6场比赛中，哈登场均至少拿到24分12助。根据伊莱亚斯体育局(Elias Sports Bureau)的数据，这是迄今为止NBA史上最长的纪录。