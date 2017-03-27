詹姆斯·哈登荣获西部周最佳称号(本赛季第4次)

休斯敦讯——NBA今日宣布詹姆斯•哈登获得西部周最佳称号(3.20-3.26) 这是他本赛季第四次获此殊荣，也是他职业生涯第13次(全部在火箭获得)，这也超越了大梦奥拉朱旺之前保持的12次，自此哈登成为了火箭队历史上获得周最佳荣誉次数最多的球员。

上一周，哈登场均拿到33分13.3助攻6.3板2抢断带领火箭队取得3连胜。这三场比赛中，哈登都至少砍下了20分10助的数据，赛季至今，他已经交出46次这样的答卷了。要知道自1983-1984赛季以来，还没有人可以单赛季送出42+场的20+10

在北京时间3月21日对阵丹佛掘金的比赛中，哈登拿下全场最高的39分11助7板4抢断。3月25日对阵新奥尔良鹈鹕，哈登再次拿下全场最高的38分以及追平生涯纪录的17次助攻和7个篮板，这也是本赛季哈登第5次拿到至少15个助攻，在此之前，他整个NBA生涯仅仅做到过一次。

3月27日对阵俄克拉荷马雷霆，哈登拿到22分11助，帮助火箭以137:125击败来访雷霆，这也是火箭本赛季第11次至少拿到130分，火箭也成为自1992-1993赛季以来拿到130+场次最多的球队。

迄今为止，本赛季哈登场均可以拿到29.4分11.3助8板。其中11.3次助攻为火箭提供了27.5分。他本赛季的得分或助攻得分这一数据来到了场均56.9分，如果在赛季前保持不变的话，这也将超越“小小”奈特•阿奇博尔德的场均56.8分(1972-1973赛季)。

本赛季常规赛还剩下9场比赛，哈登已经砍下2145分，队史纪录的单赛季助攻827次，同时还抢到584个篮板，他也即将成为NBA历史上第一个单赛季拿到2000+分，900+助，600+板的球员