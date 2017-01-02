詹姆斯·哈登荣获西部周最佳称号(本赛季第3次)

休斯敦讯——NBA今日宣布詹姆斯•哈登获得西部周最佳称号(12.26-01.01) 这是他本赛季第三次获此殊荣，也是他职业生涯第12次获得此项荣誉，全部来自于他在火箭队效力的时光。同时他也追平大梦奥拉朱旺，并列成为火箭队史上获得周最佳最多的球员。

过去的一周，哈登场均只上场34分钟就砍下37.3分12.5助攻9.8篮板，带领火箭队4战全胜，同时总体投篮命中率高达56.0%，三分命中率45.9%，罚篮命中率88.9%，仅差一个篮板就可以实现场均三双的壮举。

在12月26日对阵太阳的比赛中，哈登三节打卡，砍下了全场最高的32分和12个篮板。12月27日对阵小牛的比赛中，哈登同样没有在第四节登场，仅仅上场不到30分钟就砍下全场最高的34分11助攻。根据伊莱亚斯体育局(Elias Sports Bureau)的数据，哈登是NBA有史以来第一个在上场少于30分钟就砍下至少30分10助攻5篮板的球员

在12月30日对阵快船的比赛中，哈登砍下了30分13篮板10助攻5抢断，成为自1993年4月以来第一个贡献如此数据的NBA球员，上一个交出如此华丽的数据的球员还是德里克·科尔曼。

在2016年最后一场对阵尼克斯的比赛中，哈登更是得到53分创下职业生涯得分新高，同时还送出职业生涯最多的17次助攻，抢到赛季新高16个篮板。根据伊莱亚斯体育局(Elias Sports Bureau)的数据，他成为NBA历史上在单场比赛中第一个可以得到至少50分15篮板15助攻的球员，可谓前无古人。在这样比赛中，他还命中了9记三分，追平了火箭队史单场比赛三分命中数的纪录。

这位4次入选全明星的球员在过去的四场比赛中，每一场都至少拿到30分10助攻。追溯到11月最开始的4场比赛，他也连续贡献了至少30分10助攻。这是自1989年4月以来(迈克尔•乔丹连续5场拿到至少30分10助攻)，最长的两次纪录。